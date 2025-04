Pupi Avati | Tanta bellezza mi ha incantato non vado più via

L’Orto Americano, recensione: il nuovo film di Pupi Avati spiazza e incanta - Chiedere se L’Orto Americano di Pupi Avati piaccia o meno è complesso; la risposta non può limitarsi a un semplice “sì” o “no”. In sala qualcuno lascia la proiezione a pochi minuti dall’inizio. Ma a torto? O a ragione? Dalla coltivazione della verità ad innaffiare il torto basta talvolta una “T” di… troppo! E si fa presto a spostare il focus sulla parte agricola della pellicola, con un po’ più di attenzione. 🔗.com

Cultura: Pupi Avati, felice su ministero Cinema, valuti intero Parlamento - Roma, 19 feb. (LaPresse) – “L’apertura di Tajani sulla mia proposta di un ministero del Cinema? La cosa mi riempie d’orgoglio perché vuol dire che è stata finalmente presa seriamente in considerazione dal governo”. Così il regista Pupi Avati a LaPresse. “E’ una proposta bipartisan che l’intero Parlamento deve prendere in considerazione, perché il cinema italiano è patrimonio del Paese e non di un partito né di governo di opposizione – aggiunge – La leggenda del cinema italiano di sinistra è tramontata. 🔗lapresse.it

"Ho perso 780 euro, aiutatemi a ritrovarli": Pupi Avati, l'appello spiazza Fabio Fazio - Quello ospite di Fabio Fazio in studio a Che tempo che fa, sul Canale Nove, è un Pupi Avati intimo e privatissimo. Tra momenti di ilarità e altri amari, ma mai disperati, il grande regista bolognese che ha compiuto 86 anni lo scorso novembre parla di sé attraverso il suo cinema e non solo. Si parte con un aneddoto divertente. "Considerato il grande ascolto di questo programma, ne approfitto", premette l'autore dell'ultimo L'orto americano, Domenica mattina, infatti, gli è successo una cosa spiacevole: "Mi è capitata una cosa particolare… - per usare le sue parole - Magari qualcuno dei ... 🔗liberoquotidiano.it

Pupi Avati: «Tanta bellezza mi ha incantato non vado più via» - Una mostra dedicata a Totò a Palazzo Reale, 48 ore di spettacoli al teatro San Carlo e la proiezione speciale di «Un Natale a casa Croce»: così ad ottobre Pupi Avati celebra i 2500 anni di Napoli. Nel ... 🔗informazione.it

Pupi Avati questa volta non mi colpisce nel finale - Questa volta però l'effetto sorpresa delle scene finali, che tanto mi aveva rapito in altri suoi ... Nell'insieme però ho trovato sicuramente la regia di una bellezza ineccepibile (per carità, Pupi ... 🔗mymovies.it

Pupi Avati: "Giuli intervenga. Il cinema è in codice rosso, la cultura non è una priorità per il governo" - Mentre il ministro della Cultura "manda bacini" dall'aula di Montecitorio, il regista torna a chiedere risposte per il settore cinematografico e l'istituzione di un ente ad hoc. La proposta del Pd? "C ... 🔗ilfoglio.it