Punteggio di continuità | attenzione alle nuove regole per mobilità e graduatoria interna

Con l'entrata in vigore del nuovo CCNI sulla mobilità per il triennio 202526 – 202627 – 202728, cambiano i criteri per il calcolo del Punteggio di continuità, fondamentale sia per i trasferimenti che per la graduatoria interna di istituto. Conoscere nel dettaglio le nuove disposizioni è essenziale per evitare errori che potrebbero determinare il mancato .

Nuove indicazioni nazionali, la voce degli studenti: “Manca partecipazione, storia insegnata in chiave nazionalistica e nessuna attenzione alle diversità”. INTERVISTA - Alla Camera dei Deputati si è svolta una conferenza stampa che ha visto la partecipazione di rappresentanti di associazioni, sindacati e realtà del mondo dell’educazione, della scuola e della ricerca. L'articolo Nuove indicazioni nazionali, la voce degli studenti: “Manca partecipazione, storia insegnata in chiave nazionalistica e nessuna attenzione alle diversità”. INTERVISTA sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

Punteggio per la continuità di servizio: l’anno con retrodatazione giuridica è valido. Pillole di Question Time - Nel Question Time del 3 marzo su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino con ospite Chiara Cozzetto, sindacalista di ANIEF, è stato affrontato il tema del punteggio per la continuità del servizio. L'articolo Punteggio per la continuità di servizio: l’anno con retrodatazione giuridica è valido. Pillole di Question Time sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

Mobilità docenti 2025: perdita della continuità di servizio e valutazione del punteggio - La continuità di servizio è un elemento fondamentale nella mobilità del personale docente e ATA, influenzando direttamente il punteggio attribuito nelle domande di trasferimento e passaggio di ruolo/cattedra. La normativa vigente stabilisce criteri specifici per il mantenimento o la perdita di tale continuità, con implicazioni significative per chi accetta incarichi a tempo determinato o cambia […] The post Mobilità docenti 2025: perdita della continuità di servizio e valutazione del punteggio first appeared on Scuolalink. 🔗scuolalink.it

