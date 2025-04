Pullman va a fuoco Evacuato l’autogrill

fuoco divora una parte del Pullman in sosta, Evacuato l’autogrill. Sono da accertare le cause dell’incendio scoppiato ieri pomeriggio a Somaglia est, nel parcheggio dell’autogrill, lungo il tratto lodigiano dell’autostrada del Sole. Le fiamme hanno divorato la parte posteriore del Pullman. Fortunatamente a bordo non c’erano né il conducente né i passeggeri, nessuno è rimasto ferito o intossicato. I pompieri, arrivati con più mezzi, hanno evitato il coinvolgimento di altri veicoli. Ma il fumo ha fatto scattare il sistema antiincendio del punto ristoro e dunque l’evacuazione: clienti e personali sono rientrati dopo circa mezz’ora. Ilgiorno.it - Pullman va a fuoco. Evacuato l’autogrill Leggi su Ilgiorno.it Ildivora una parte delin sosta,. Sono da accertare le cause dell’incendio scoppiato ieri pomeriggio a Somaglia est, nel parcheggio del, lungo il tratto lodigiano dell’autostrada del Sole. Le fiamme hanno divorato la parte posteriore del. Fortunatamente a bordo non c’erano né il conducente né i passeggeri, nessuno è rimasto ferito o intossicato. I pompieri, arrivati con più mezzi, hanno evitato il coinvolgimento di altri veicoli. Ma il fumo ha fatto scattare il sistema antiincendio del punto ristoro e dunque l’evacuazione: clienti e personali sono rientrati dopo circa mezz’ora.

