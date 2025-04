Protesta alla sede Rai | Basta silenzio sui referendum

alla sede Rai di Bologna per denunciare quello che considera un "oscuramento" dei referendum sui media pubblici e privati. La Protesta, che si estende in queste ore anche ad altre piazze italiane, invoca il rispetto per le firme raccolte lo. Bolognatoday.it - Protesta alla sede Rai: "Basta silenzio sui referendum" Leggi su Bolognatoday.it Oggi, il comitato referendario si è riunito davantiRai di Bologna per denunciare quello che considera un "oscuramento" deisui media pubblici e privati. La, che si estende in queste ore anche ad altre piazze italiane, invoca il rispetto per le firme raccolte lo.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Fumarola (Cisl): “Basta con i no. Landini e Bombardieri? L’unità si costruisce con la proposta, non la protesta" - Dice di voler proseguire nel solco del suo predecessore Luigi Sbarra, “che ha salvato il ruolo del sindacato italiano da una deriva populisti... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti 🔗ilfoglio.it

Il Festival potrebbe lasciare Sanremo: a quale città pensa la Rai come sede alternativa - News Tv. Il Festival di Sanremo non è mai stato così in bilico. Il Comune ligure ha deciso di indire una gara per l’assegnazione dell’evento e i vertici della RAI si sono messi a lavoro per trovare in extremis una sede alternativa per ospitare la nota kermesse musicale. (Continua…) Leggi anche: Sanremo 2023, insulti a non finire ad Amadeus: l’icona del rock esplode Leggi anche: Rai, violenta rissa nella sede di Milano: necessario l’intervento della Polizia Festival di Sanremo in bilico Il Festival di Sanremo da un paio di anni è in bilico. 🔗tvzap.it

“La guerra parte da qui”: striscione di protesta di Extinction Rebellion sulla ciminiera della sede di Leonardo a Torino - Questa mattina a Torino le attiviste e gli attivisti di Extinction Rebellion hanno realizzato una grande scritta “Life Not War” sulla ciminiera della sede di Leonardo del capoluogo piemontese. Una protesta per denunciare “le responsabilità di Leonardo e del governo italiano nella vendita di armi impiegate in bombardamenti indiscriminati in diverse aree del mondo – spiega in una nota il movimento ambientalista – e l’aumento dei fondi destinati al riarmo, a scapito degli investimenti per la transizione ecologica e la sicurezza sociale”. 🔗ilfattoquotidiano.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Protesta alla sede Rai: Basta silenzio sui referendum; Basta la Salute e le proteste dei medici; Basta violenza contro di noi, a Torino in corteo le forze dell'ordine; Mina Settembre 3, il pubblico affossa la Rai! “Ora basta davvero”. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Protesta alla sede Rai: "Basta silenzio sui referendum" - Oggi, il comitato referendario si è riunito davanti alla sede Rai di Bologna per denunciare quello che considera un "oscuramento" dei referendum sui media pubblici e privati. La protesta, che si esten ... 🔗bolognatoday.it