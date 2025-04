Protesi d’anca con l’intervento mini invasivo si guarisce prima e meglio

l'intervento di Protesi d'anca è uno dei più eseguiti in tutto il mondo. È indicato soprattutto nei casi di artrosi, di fratture e di patologie degenerative che possono fortemente compromettere la qualità della vita e la mobilità, soprattutto negli anziani. Il Registro Italiano ArtroProtesi (RIAP) dell'Istituto Superiore di Sanità testimonia come in Italia vengano effettuati circa 100.000 interventi di Protesi d'anca ogni anno, con un'età media dei pazienti che si aggira intorno 70 anni e un trend di crescita costante negli ultimi anni. Grazie però a nuove tecniche chirurgiche e nuovi materiali più resistenti (quali titanio, ceramica, polietilene altamente cross-linkato) sta crescendo il numero di pazienti più giovani. In Europa, la Germania è il Paese con il numero assoluto più alto di interventi, seguita da Francia e Italia.

Chirurgia, in Toscana primo intervento protesi anca con nuova piattaforma robotica - (Adnkronos) – Per la prima volta in Italia, presso una struttura Korian, è stata utilizzata la piattaforma robotica Rosa Hip Robot per un intervento di artroprotesi d'anca. Korian Italia, parte del gruppo europeo Clariane, introduce questa tecnologia con l'obiettivo di supportare l'attività chirurgica e contribuire all'evoluzione delle tecniche operatorie in ambito ortopedico. Si tratta della […] L'articolo Chirurgia, in Toscana primo intervento protesi anca con nuova piattaforma robotica proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Protesi anca con la nuova chirurgia robotica: in Toscana primo intervento in Italia - Figline e Incisa Valdarno (Firenze), 13 febbraio 2025 – Chirurgia robotica per l’artroprotesi d'anca, un altro primato toscano. Il primo intervento eseguito con la piattaforma robotica Rosa Hip Robot, infatti, si è svolto nei giorni scorsi nella Casa di cura Frate Sole di Figline e Incisa Valdarno (Firenze), a opera di Michele Franci, responsabile équipe e medico specialista in Ortopedia e Traumatologia di Korian. 🔗lanazione.it

Chirurgia, in Toscana primo intervento protesi anca con nuova piattaforma robotica - Con Korian Italia grazie a Rosa Hip Robot Roma, 13 feb. (Adnkronos Salute) - Per la prima volta in Italia, presso una struttura Korian, è stata utilizzata la piattaforma robotica Rosa Hip Robot per un intervento di artroprotesi d'anca. Korian Italia, parte del gruppo europeo Clariane, introdu 🔗ilgiornaleditalia.it

