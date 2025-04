Proseguono a Legnago le ricerche di Clara scomparsa più di 2 settimane fa

della donna di 79 anni di cui non si hanno notizie dall'11 aprile. Ripartita sabato, l'attività vede impegnati i vigili del fuoco, muniti anche di droni, ed i carabinieri della compagnia locale, sotto il coordinamento della prefettura, che nella.

Anziana scomparsa a Legnago, ancora nessuna traccia: proseguono le ricerche - Non hanno ancora dato esito le ricerche di Clara Rossignoli, la donna di 79 anni che risulta mancare dalla sua abitazione di Porto di Legnago dalla mattinata di venerdì. Conosciuta nella frazione del Comune della Bassa veronese, non è ancora stata avvistata e non risponderebbe al telefono. ... 🔗veronasera.it

Ricerche a tappeto a Legnago, anche sulle sponde dell'Adige, ma ancora nessuna notizia di Clara - Non ci sono ancora notizie di Clara Rossignoli, la donna di 79 anni di Porto di Legnago, della quale cui non si hanno più notizie da venerdì scorso. Dopo aver ricevuto la denuncia da parte dei familiari, i carabinieri della compagnia locale hanno dato il via alle ricerche come disposto dalla... 🔗veronasera.it

Perugia. Enzo, 83 anni, disperso a Ferro di Cavallo: proseguono le ricerche senza sosta - Proseguono senza sosta le operazioni di ricerca di Enzo, l’uomo di 83 anni scomparso nella serata di ieri nei boschi a Ferro di Cavallo in località Fontana a Perugia. Le squadre dei Vigili del Fuoco dell’Umbria sono impegnate incessantemente nelle ricerche, supportate da unità cinofile, droni (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto – SAPR), un elicottero e squadre di terra. Sul posto è presente anche personale specializzato del SASU (Soccorso Alpino e Speleologico Umbria). 🔗laprimapagina.it

Anziana scomparsa a Legnago, ancora nessuna traccia: proseguono le ricerche - Clara Rossignoli manca dalla sua abitazione situata nella frazione di Porto dalla mattinata di venerdì e la prefettura ha attivato il piano per le persone scomparse. L'area viene battuta dai carabinie ... 🔗veronasera.it

Ricerche a tappeto a Legnago, anche sulle sponde dell'Adige, ma ancora nessuna notizia di Clara - Giovedì si sono uniti alle operazioni i vigili del fuoco e la Protezione civile, tuttavia non sarebbero emerse tracce concrete della 79enne. Proseguono le indagini dei carabinieri ... 🔗veronasera.it

Legnago, donna scomparsa da due settimane: in corso le ricerche lungo il fiume Adige - Clara, 79 anni, è uscita da casa l'11 aprile e non ha più fatto ritorno. I familiari sono convinti che non si tratti di allontanamento volontario ... 🔗rainews.it