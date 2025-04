Pronto soccorso e Cau a portata di App con tempi di attesa e numero di pazienti | come evitare i disagi

Pronto soccorso Romagna’ che ora permette di avere informazione e monitorare ogni 30 minuti anche la presenza dei cittadini nei Cau dell’Ausl Romagna. L’applicazione. Riminitoday.it - Pronto soccorso e Cau a portata di App con tempi di attesa e numero di pazienti: come evitare i disagi Leggi su Riminitoday.it È stata rilasciata su AppStore (per dispositivi Apple) e su PlayStore (per dispositivi Android) la nuova versione dell’App ‘Romagna’ che ora permette di avere informazione e monitorare ogni 30 minuti anche la presenza dei cittadini nei Cau dell’Ausl Romagna. L’applicazione.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Aggiornamenti pubblicati da altri media

