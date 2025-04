Pronostico Leeds-Bristol City | esonero in vista nonostante la promozione

Leeds-Bristol City è un match valido per la quarantacinquesima giornata di Championship e si gioca lunedì alle 21:00: notizie, statistiche, probabili formazioni e Pronostico.Entrambe a quota 94 punti, dopo l’ultimo turno di campionato hanno fatto festa sia Leeds che Burnley, tutte e due promosse in Premier League con 180 minuti d’anticipo. Una stagione davvero pazzesca per Whites e Clarets, bravi a seminare lo Sheffield United – l’altra squadra che è rimasta a lungo in corsa per la promozione diretta – negli “ultimi metri”. La forza della squadra di Daniel Farke risiede principalmente in un attacco che ha realizzato la bellezza di 89 gol in 44 partite.Pronostico Leeds-Bristol City: esonero in vista nonostante la promozione (Instagram) – Ilveggente.itAl Leeds ora non rimane che contendersi il primo posto (puramente simbolico) con il Burnley. Ilveggente.it - Pronostico Leeds-Bristol City: esonero in vista nonostante la promozione Leggi su Ilveggente.it è un match valido per la quarantacinquesima giornata di Championship e si gioca lunedì alle 21:00: notizie, statistiche, probabili formazioni e.Entrambe a quota 94 punti, dopo l’ultimo turno di campionato hanno fatto festa siache Burnley, tutte e due promosse in Premier League con 180 minuti d’anticipo. Una stagione davvero pazzesca per Whites e Clarets, bravi a seminare lo Sheffield United – l’altra squadra che è rimasta a lungo in corsa per ladiretta – negli “ultimi metri”. La forza della squadra di Daniel Farke risiede principalmente in un attacco che ha realizzato la bellezza di 89 gol in 44 partite.inla(Instagram) – Ilveggente.itAlora non rimane che contendersi il primo posto (puramente simbolico) con il Burnley.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Pronostico Manchester City-Crystal Palace: nel 2025 hanno sempre fatto gol - Manchester City-Crystal Palace è una partita della trentaduesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 13:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Si è dovuto accontentare di un punto, domenica scorsa, il Manchester City di Pep Guardiola. In una stagione nettamente al di sotto di quelle che erano le aspettative, i Cityzens non sono riusciti a togliersi neppure lo sfizio di vincere un derby: ad Old Trafford, contro i cugini del Manchester United, le due storiche rivali non sono andate al di là di un deludente 0-0. 🔗ilveggente.it

Pronostico Everton-Manchester City: non lo battono dal 2017 - Everton-Manchester City è una partita valida per la trentatreesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Pur non essendo costante a livello di rendimento, il Manchester City rimane in piena corsa per uno dei primi cinque posti nella classifica della Premier League. E, almeno per ora, la qualificazione alla prossima Champions League non sembra essere in discussione. 🔗ilveggente.it

Pronostico Manchester United-Manchester City: c’è profumo di “vendetta” - Manchester United-Manchester City è una partita della trentunesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 17:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Per il Manchester City è, senza subbio, la peggior stagione da quando c’è Pep Guardiola al timone. Eppure il Manchester United neanche in questa circostanza riesce a far meglio degli odiati cugini. Ad otto giornate dalla fine della Premier League i Red Devils hanno 14 punti in meno dei Cityzens e difficilmente riusciranno ad essere protagonisti sulla scena continentale l’anno prossimo, a meno che non riescano a vincere ... 🔗ilveggente.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Pronostico Leeds-Bristol City: esonero in vista nonostante la promozione. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online