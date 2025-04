Pronostico Lazio-Parma | accadrà per la nona volta consecutiva

Lazio-Parma è una partita della trentaquattresima giornata di Serie A e si gioca lunedì alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, Pronostico, diretta tv, streaming.La Lazio ha immediatamente reagito dopo la cocente delusione per l’eliminazione dall’Europa League con una convincente vittoria in casa del Genoa (0-2). Servivano solo i tre punti per dimenticare l’infausta notte dell’Olimpico con il BodoGlimt e la squadra di Marco Baroni, pur con il morale sotto i piedi, è riuscita a fare bottino pieno a Marassi, uno stadio sempre molto ostico da espugnare.Pronostico Lazio-Parma: accadrà per la nona volta consecutiva (Lapresse) – Ilveggente.itBisogna dire che le cose si sono messe subito bene per i biancocelesti, in superiorità numerica dopo 20 minuti per via dell’espulsione del genoano Otoa: con un uomo in più, la Lazio ha avuto gioco facile contro un avversario che ha ormai poco da dire in questo campionato e con un gol per tempo (prima Castellanos e poi Dia) ha sbrigato la pratica Grifone. Ilveggente.it - Pronostico Lazio-Parma: accadrà per la nona volta consecutiva Leggi su Ilveggente.it è una partita della trentaquattresima giornata di Serie A e si gioca lunedì alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni,, diretta tv, streaming.Laha immediatamente reagito dopo la cocente delusione per l’eliminazione dall’Europa League con una convincente vittoria in casa del Genoa (0-2). Servivano solo i tre punti per dimenticare l’infausta notte dell’Olimpico con il BodoGlimt e la squadra di Marco Baroni, pur con il morale sotto i piedi, è riuscita a fare bottino pieno a Marassi, uno stadio sempre molto ostico da espugnare.per la(Lapresse) – Ilveggente.itBisogna dire che le cose si sono messe subito bene per i biancocelesti, in superiorità numerica dopo 20 minuti per via dell’espulsione del genoano Otoa: con un uomo in più, laha avuto gioco facile contro un avversario che ha ormai poco da dire in questo campionato e con un gol per tempo (prima Castellanos e poi Dia) ha sbrigato la pratica Grifone.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Pronostico Stoccarda-Bayern Monaco: nona sinfonia servita - Stoccarda-Bayern Monaco è una partita della ventiquattresima giornata di Bundesliga e si gioca venerdì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Chiudere i conti in Bundesliga, o almeno cercare di mantenere invariato il distacco dalle altre, per cercare di concentrarsi al meglio sulla Champions, visto che l’urna di Nyon ha deciso per il derby. Anticipa al venerdì sera il Bayern Monaco di Kompany, che va a giocare sul campo difficile dello Stoccarda con un solo obiettivo: prendersi i tre punti e mettersi al sicuro in campionato per poi indirizzare tutte le energie verso la ... 🔗ilveggente.it

Pronostico Cesena-Frosinone: suonano la nona sinfonia - Cesena-Frosinone è una partita della trentatreesima giornata di Serie B: probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Otto risultati utili consecutivi. Un campionato che sembrava dovesse chiudersi con una retrocessione o con i playout, che potrebbe regalare, invece, delle soddisfazioni incredibili. Giusto così, anche, perché la rosa era ed è di quelle importanti. Pronostico Cesena-Frosinone: suonano la nona sinfonia (Lapresse) – Ilveggente. 🔗ilveggente.it

Werder Brema-Eintracht Francoforte, il pronostico: motivazioni Champions, combo approvata - Giornata numero 28 in Bundesliga, e c’è ancora molto in ballo in questo finale di stagione. Sabato 5 aprile sfide importanti soprattutto in zona Europa, e non solo con Friburgo-Borussia Dortmund: alle 18:30 al Weserstadion, dopo gli altri match, in campo Werder Brema e Eintracht Francoforte, una gara molto importante soprattutto per gli ospiti. Ospiti che hanno voglia di Champions League, ed una vittoria sarebbe un ulteriore passo verso tale obiettivo. 🔗sololaroma.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Pronostico Lazio-Parma: accadrà per la nona volta consecutiva. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia