Promozione M M Subbiano sconfitto 0 a 1 ai playout dal Dicomano

Subbiano perde 0 a 1 il playout contro il Dicomano e retrocede in Prima Categoria, decisivo il gol di Zepponi al 30' della ripresa. Una stagione che finisce nel peggiore dei modi per il Subbiano che ha lottato per la salvezza fino all'ultimo ma non è riuscito a raggiungerla. La. Arezzonotizie.it - Promozione, M.M. Subbiano sconfitto 0 a 1 ai playout dal Dicomano Leggi su Arezzonotizie.it Il Marino Mercatoperde 0 a 1 ilcontro ile retrocede in Prima Categoria, decisivo il gol di Zepponi al 30' della ripresa. Una stagione che finisce nel peggiore dei modi per ilche ha lottato per la salvezza fino all'ultimo ma non è riuscito a raggiungerla. La.

Promozione: Sansovino, campionato già in tasca. Subbiano e Viciomaggio a rischio playout - Passerella di fine stagione per la Sansovino che si congeda dallo stadio Le Fonti in questa penultima giornata di campionato alle 15.30 contro l'Alleanza Giovanile. Un'altra passerella, a dire il vero, dopo i festeggiamenti di mercoledì scorso per il ritorno in Eccellenza in virtù del pari con il Luco. Probabile quindi che oggi Chini dia spazio a chi ha giocato meno in una annata che entra nella storia per la doppia vittoria (Coppa e campionato).

Promozione, il M.M. Subbiano vince 1 a 0 al 94' il derby contro l'Alberoro - Il M.M. Subbiano vince 1 a 0 il derby con l'Alberoro e mantiene 3 punti di vantaggio sulla zona playout avvicinandosi a tre lunghezze proprio dai rossoblù che adesso dovranno racimolare delle vittorie per una salvezza tranquilla. Decide il match la rete dal dischetto di Steccato al 94', un gol...

Promozione, dominio Sansovino nel derby, è 4 a 0 sul M.M. Subbiano - La Sansovino domina 4 a 0 nel derby contro il M.M. Subbiano, si vede la differenza di 25 punti in classifica tra le due rivali. I padroni di casa ne fanno due per tempo, prima Bonechi e Mirante, poi ancora Bonechi e Imbrenda regolano i gialloblù e mantengono 8 punti sugli inseguitori, primo fra...

Promozione. Sansovino capolista spettatrice. La sfida Subbiano-Casentino - L'attenzione adesso si sposta sul derby tra il Subbiano di Guidotti e il Casentino Academy (ore 15). Se la squadra di Bonini non dovesse fare risultato piano in casa dei gialloblù potrebbe ...