Promozione la Messana perde l’andata della semifinale di Coppa Italia

Messana è tornata a giocare per affrontare le semifinali di Coppa Promozione. La squadra di mister Cosimini ha steccato sul campo del Gemini, che si è imposto nel match d’andata per 2 a 0. Messinatoday.it - Promozione, la Messana perde l’andata della semifinale di Coppa Italia Leggi su Messinatoday.it Dopo meritata festa per la vittoria del campionato e il ritorno in Eccellenza a distanza di un solo anno, laè tornata a giocare per affrontare le semifinali di. La squadra di mister Cosimini ha steccato sul campo del Gemini, che si è imposto nel match d’andata per 2 a 0.

