Progresso salvo in Serie D | vittoria 2-0 contro Prato con gol di Maltoni e Pinelli

Progresso2(3-4-1-2): Gariti, Videtta (dal 62’ Magazzù), Diana, Galliani (dal 79’ Barbuti); Limberti (dal 62’ Giusti), Innocenti (dal 62’ Remedi), Mazza (dal 67’ Cozzari), Girgi; Di Stefano; Pereira, Iuliano. A disposizione Fantoni, Ciavarelli, Conson, Azizi. All. Mariotti.Progresso (4-3-3): Cheli, Ferraresi, Mele, Cestaro, Stellacci (dal 90’ Dandini); Scalini (dall’89’ Sansò), Bellisi, Corzani; Matta (dal 93’ Gnani), Maltoni (dal 78’ Mascanzoni), Pinelli (dall’87’ Cavazza). A disposizione Roccia, Finessi, Ben Saed, Welle. All. Marchini.Arbitro: Salvatore Fresu di Sassari, coadiuvato dagli assistenti Andrea Scionti di Roma 1 e Gian Marco Esposito di Formia.Reti: Maltoni al 50’ e Pinelli (rigore) al 73’.Note: Circa 200 spettatori. Ammoniti: Pereira, Cestaro, Di Stefano, Remedi. Recupero 1’ pt, 4’ st. Ilrestodelcarlino.it - Progresso salvo in Serie D: vittoria 2-0 contro Prato con gol di Maltoni e Pinelli Leggi su Ilrestodelcarlino.it 2(3-4-1-2): Gariti, Videtta (dal 62’ Magazzù), Diana, Galliani (dal 79’ Barbuti); Limberti (dal 62’ Giusti), Innocenti (dal 62’ Remedi), Mazza (dal 67’ Cozzari), Girgi; Di Stefano; Pereira, Iuliano. A disposizione Fantoni, Ciavarelli, Conson, Azizi. All. Mariotti.(4-3-3): Cheli, Ferraresi, Mele, Cestaro, Stellacci (dal 90’ Dandini); Scalini (dall’89’ Sansò), Bellisi, Corzani; Matta (dal 93’ Gnani),(dal 78’ Mascanzoni),(dall’87’ Cavazza). A disposizione Roccia, Finessi, Ben Saed, Welle. All. Marchini.Arbitro: Salvatore Fresu di Sassari, coadiuvato dagli assistenti Andrea Scionti di Roma 1 e Gian Marco Esposito di Formia.Reti:al 50’ e(rigore) al 73’.Note: Circa 200 spettatori. Ammoniti: Pereira, Cestaro, Di Stefano, Remedi. Recupero 1’ pt, 4’ st.

