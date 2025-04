Primo maggio tra memoria e lotta la manifestazione a Portella della Ginestra

Primo maggio a Portella della Ginestra per commemorare la strage del 1° maggio del 1947 in cui furono trucidate 11 persone, tra braccianti, contadini, donne e bambini. "Partigiani del lavoro" è infatti il titolo della manifestazione che quest'anno Cgil Palermo e Cgil Sicilia organizzano assieme.

