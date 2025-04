Primo maggio sindacati e lavoratori in corteo a Novara e Domodossola

Novara e il Vco festeggiano la Festa dei lavoratori con una doppia manifestazione. Giovedì 1° maggio sono infatti in programma due cortei, organizzati dai sindacati Cgil, Cisl e Uil: uno a Novara e uno a Domodossola. A Novara il corteo partirà alle 9,30 da piazza Cavour, per concludersi.

Primo Maggio, la “lezione” di Papa Francesco ai sindacati: l’uomo al centro nella Dottrina sociale della Chiesa - Il Primo Maggio, Festa del Lavoro, di quest’anno non può non essere segnato dalla recente scomparsa di Papa Francesco, Pontefice “peronista” si è detto e quindi populista e sensibile ai temi del lavoro. E’ per “recuperare” un’idea sociale, incardinata nella Dottrina Sociale della Chiesa, ben diversa dal genericismo di certe “ricostruzioni” giornalistiche, lette in questi giorni, che ci piace riproporre il “manifesto” del buon lavoro e della buona impresa, lanciato da Papa Francesco, durante la sua visita pastorale a Genova, il 27 maggio 2017, in occasione dell’ incontro con i lavoratori ... 🔗secoloditalia.it

Primo Maggio, si cercano band. I sindacati offrono una ribalta con tanto di concorso a premi - Cercasi band come protagoniste del Primo Maggio. È l’appello di Cgil, Cisl e Uil che per il secondo anno di seguito rinnovano l’invito a partecipare a un concorso a premi. Le formazioni musicali (senza limiti di età) si esibiranno al Teatro Tirinnanzi. "Lo scorso anno abbiamo ricevuto 14 richieste e scelti 8 gruppi che hanno animato un concerto molto partecipato, con i 400 posti del teatro sold out – ricorda Mario Principe, segretario generale Cgil Ticino Olona – Stiamo lavorando con il Comune per ottenere il patrocinio, ma con certezza possiamo dire che il concerto sarà presentato da Max ... 🔗ilgiorno.it

Festa dei lavoratori. Un Primo Maggio in musica: gli eventi - Non c’è Festa dei Lavoratori senza musica e a Milano, dopo il corteo dei sindacati, ad esibirsi intorno a mezzogiorno in piazza della Scala sarà Omar Pedrini (foto a sinistra), ex leader dei Timoria, in un concerto gratuito aperto a tutti. A Como l’appuntamento in tarda mattinata è in piazza Perretta con un concerto dei Sulutumana. A Brescia, per la Festa dei Lavoratori, doppio appuntamento al Campo Nug di Castenedolo con il Music Fess 2025 dalle 14. 🔗quotidiano.net

I sindacati: 'Basta morti, uniti per un lavoro sicuro' - Una strage continua, che va fermata. Perché sul lavoro si continua a morire ogni giorno. Cgil, Cisl e Uil si preparano a celebrare il Primo maggio dedicandolo quest'anno proprio al tema della salute e ... 🔗ansa.it

Il Primo Maggio dei sindacati confederali: "Uniti per un lavoro sicuro" - A piazza Municipio sarà deposta una corona di fiori per l'operaio morto nei cantieri della metro nel 2014. Undici le vittime da inizio anno in Campania secondo Cgil, Cisl e Uil ... 🔗rainews.it

Sindacati, 1 maggio sulla sicurezza e situazione mondiale - Sicurezza sul lavoro. E' il tema che Cgil, Cisl e Uil alla vigilia del Primo Maggio mettono al centro delle manifestazioni in Fvg anche alla luce della recrudescenza infortunistica. (ANSA) ... 🔗ansa.it