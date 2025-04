Primo Maggio la lezione di Papa Francesco ai sindacati | l’uomo al centro nella Dottrina sociale della Chiesa

Primo Maggio, Festa del Lavoro, di quest’anno non può non essere segnato dalla recente scomparsa di Papa Francesco, Pontefice “peronista” si è detto e quindi populista e sensibile ai temi del lavoro. E’ per “recuperare” un’idea sociale, incardinata nella Dottrina sociale della Chiesa, ben diversa dal genericismo di certe “ricostruzioni” giornalistiche, lette in questi giorni, che ci piace riproporre il “manifesto” del buon lavoro e della buona impresa, lanciato da Papa Francesco, durante la sua visita pastorale a Genova, il 27 Maggio 2017, in occasione dell’ incontro con i lavoratori dell’Ilva. Si tratta di un manifesto che ci sentiamo di condividere per il suo valore etico-sociale e che proponiamo, nella sua essenzialità, per la sua forza “programmatica”.La dignità del lavoroÈ importante riconoscere le virtù dei lavoratori e delle lavoratrici. Secoloditalia.it - Primo Maggio, la “lezione” di Papa Francesco ai sindacati: l’uomo al centro nella Dottrina sociale della Chiesa Leggi su Secoloditalia.it Il, Festa del Lavoro, di quest’anno non può non essere segnato dalla recente scomparsa di, Pontefice “peronista” si è detto e quindi populista e sensibile ai temi del lavoro. E’ per “recuperare” un’idea, incardinata, ben diversa dal genericismo di certe “ricostruzioni” giornalistiche, lette in questi giorni, che ci piace riproporre il “manifesto” del buon lavoro ebuona impresa, lanciato da, durante la sua visita pastorale a Genova, il 272017, in occasione dell’ incontro con i lavoratori dell’Ilva. Si tratta di un manifesto che ci sentiamo di condividere per il suo valore etico-e che proponiamo,sua essenzialità, per la sua forza “programmatica”.La dignità del lavoroÈ importante riconoscere le virtù dei lavoratori e delle lavoratrici.

Su altri siti se ne discute

Primo maggio: al Concertone anche le parole di Papa Francesco ai giovani - Sul palco del Concertone del primo maggio a Roma "ci sarà" anche Papa Francesco. Saranno trasmesse, infatti, le sue dichiarazioni rivolte ai giovani e al mondo della cultura e della musica. Lo hanno annunciato oggi gli organizzatori del concerto romano, durante la presentazione in Rai. 🔗today.it

Da Achille Lauro a Elodie: svelato il cast completo del Concertone del Primo maggio. Con un ricordo di Papa Francesco - Ci sarà anche Papa Francesco al concertone del Primo maggio. Gli organizzatori hanno infatti annunciato che nel corso dell’evento saranno trasmesse le sue dichiarazioni rivolte ai giovani e al mondo della cultura e della musica. L’omaggio al Pontefice appena scomparso è stato reso noto nel corso della conferenza stampa in Rai durante la quale è stato presentato il cast completo che calcherà il palco, con la conduzione di Noemi, Ermal Meta e BigMama ai quali si affiancherà per una serie di incursioni il professore di fisica e star dei social Vincenzo Schettini. 🔗secoloditalia.it

Sanremo 2025, Carlo Conti sul video di Papa Francesco è tranchant: “Arrivato il primo febbraio. Dicono sia di maggio? Siamo alla fantascienza” - Papa Francesco a Sanremo. Non certo in presenza, ma con un video registrato che è stato mandato in onda durante la prima serata del Festival. Un inedito, una prima volta. Visibile la gioia di Carlo Conti. Amadeus il presidente della Repubblica, lui Papa Francesco. La sgradevole sorpresa arriva all’indomani: il conduttore toscano non fa in tempo a godersi gli ascolti “in santa pace” che ecco Dagospia tuonare: “Che Papocchio! Dopo la patacca degli ascolti, arriva anche quella sulla partecipazione a sua insaputa di Bergoglio a Sanremo. 🔗ilfattoquotidiano.it

Su questo argomento da altre fonti

Primo Maggio, la lezione di Papa Francesco ai sindacati: l'uomo al centro nella Dottrina sociale della Chiesa; La Santa Sede conferma: Il Conclave comincerà il 7 maggio con 133 Cardinali sotto gli ottant'anni - Confermate le presente di tutti i 133 cardinali attesi per il Conclave; Decisa la data del Conclave: «Il 7 maggio» inizia la riunione per l'elezione del nuovo Papa. Come funziona; Nuovo Papa, il Conclave inizierà mercoledì 7 maggio. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Conclave al via il 7 maggio: ecco come verrà eletto il nuovo Papa - Il Conclave per scegliere il successore di Papa Francesco inizierà il 7 maggio: 135 cardinali elettori riuniti nella Cappella Sistina per eleggere il nuovo Pontefice. 🔗laprovinciadivarese.it

Il 7 maggio il via al Conclave. Come funziona e quando conosceremo il nuovo Papa - Il sistema elettorale, i tempi, gli elettori e gli eleggibili, la possibile durata e la data oltre la quale non si può andare. Vademecum per orientarsi sulla ... 🔗huffingtonpost.it

Decisa la data del Conclave: il 7 maggio inizia la riunione per l’elezione del nuovo Papa. Come funziona - La data è stata decisa dalle congregazioni generali dei cardinali al termine della riunione convocata oggi, 28 aprile. Le regole decise dalla Costituzione apostolica ... 🔗roma.corriere.it