Primo maggio in Vespa | l' evento regionale a Roncajette

Primo maggio a Roncajette di Ponte San Nicolò (Padova) è sinonimo di Festa del lavoro in "Vespa". Dalle ore 8, con il loro inconfondibile "ronzio", inizieranno ad affluire presso la piccola frazione centinaia di Vespe multicolore di ogni modello ed epoca per prendere parte.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Approfondimenti da altre fonti

