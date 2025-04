Primo Maggio i sindacati della ' Triplice' uniti per la sicurezza sul lavoro

sicurezza sul lavoro. E' il Primo, e forse più pregnante, tema che Cgil, Cisl e Uil sollevano alla vigilia del Primo Maggio. "Solo nei primi due mesi di quest'anno l'Italia ha visto 138 infortuni mortali, il 16 per cento in più rispetto a quelli di gennaio febbraio 2024" ricorda Michele.

Primo Maggio, la “lezione” di Papa Francesco ai sindacati: l’uomo al centro nella Dottrina sociale della Chiesa - Il Primo Maggio, Festa del Lavoro, di quest’anno non può non essere segnato dalla recente scomparsa di Papa Francesco, Pontefice “peronista” si è detto e quindi populista e sensibile ai temi del lavoro. E’ per “recuperare” un’idea sociale, incardinata nella Dottrina Sociale della Chiesa, ben diversa dal genericismo di certe “ricostruzioni” giornalistiche, lette in questi giorni, che ci piace riproporre il “manifesto” del buon lavoro e della buona impresa, lanciato da Papa Francesco, durante la sua visita pastorale a Genova, il 27 maggio 2017, in occasione dell’ incontro con i lavoratori ... 🔗secoloditalia.it

Primo Maggio, si cercano band. I sindacati offrono una ribalta con tanto di concorso a premi - Cercasi band come protagoniste del Primo Maggio. È l’appello di Cgil, Cisl e Uil che per il secondo anno di seguito rinnovano l’invito a partecipare a un concorso a premi. Le formazioni musicali (senza limiti di età) si esibiranno al Teatro Tirinnanzi. "Lo scorso anno abbiamo ricevuto 14 richieste e scelti 8 gruppi che hanno animato un concerto molto partecipato, con i 400 posti del teatro sold out – ricorda Mario Principe, segretario generale Cgil Ticino Olona – Stiamo lavorando con il Comune per ottenere il patrocinio, ma con certezza possiamo dire che il concerto sarà presentato da Max ... 🔗ilgiorno.it

I sindacati riminesi celebrano il primo maggio al parco Marecchia - Il Primo Maggio 2025 è dedicato al tema della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Lo slogan che lo caratterizza è: “Uniti per un lavoro sicuro”. Cgil, Cisl, Uil hanno deciso di dare incisività al tema scegliendo tre luoghi simbolici da cui i Segretari Generali interverranno con il loro... 🔗riminitoday.it

I sindacati: 'Basta morti, uniti per un lavoro sicuro' - Una strage continua, che va fermata. Perché sul lavoro si continua a morire ogni giorno. Cgil, Cisl e Uil si preparano a celebrare il Primo maggio dedicandolo quest'anno proprio al tema della salute e ... 🔗ansa.it

Sindacati, 1 maggio sulla sicurezza e situazione mondiale - Sicurezza sul lavoro. E' il tema che Cgil, Cisl e Uil alla vigilia del Primo Maggio mettono al centro delle manifestazioni in Fvg anche alla luce della recrudescenza infortunistica. (ANSA) ... 🔗ansa.it

Corteo primo maggio 2025 a Milano: “Uniti per un lavoro sicuro”. Percorso, orari e concerto - Questo lo slogan scelto per la Festa dei Lavoratori. Un tema, quello della sicurezza, di "drammatica attualità" visto che nel 2024 nell’area metropolitana milanese, si sono verificati 44 incidenti mor ... 🔗msn.com