Primo maggio a Borgotaro con CGIL CISL e UIL Uniti per un lavoro sicuro

Giovedì 1° maggio la Festa dei Lavoratori si celebra come di consueto anche a Borgo Val di Taro, con una iniziativa pomeridiana unitaria di CGIL, CISL e UIL di zona. L'appuntamento è alle ore 14.30 in Piazzale Marconi (antistante stazione Ferroviaria), da cui alle ore 15.00 partirà il corteo.

