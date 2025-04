Primavera – Pagelle Lazio-Milan 0-2 | monumentale Paloschi il migliore è…

Pagelle di Lazio-Milan, gara della 35^ giornata di Primavera 1. Voti e giudizi rossoneri per PianetaMilan Pianetamilan.it - Primavera – Pagelle Lazio-Milan 0-2: monumentale Paloschi, il migliore è… Leggi su Pianetamilan.it Ledi, gara della 35^ giornata di1. Voti e giudizi rossoneri per Pianeta

Su altri siti se ne discute

Inter-Lille Primavera 3-1, pagelle: Calligaris super, Spinacce da 8! - L’Inter Primavera vince contro il Lille con il risultato di 3-1 e passa il turno in UEFA Youth League. Calligaris e Spinacce regalano la qualificazione, le pagelle della partita. Calligaris 7.5: Il portiere fa due parate strepitose nel primo tempo. La prima sullo 0-0, la seconda per tenere il doppio vantaggio. Posizionamento ed esplosività per pochi sulle gambe. Inter-Lille Primavera, pagelle – DIFESA Della Mora 6: Lui è il titolare di Youth League e conferma le buone sensazioni già date nella fase a gironi di inizio stagione. 🔗inter-news.it

Pagelle Juve Milan Primavera: Ngana il più positivo, Pagnucco gara da capitano. Ma in avanti poca cattiveria – VOTI - di Redazione JuventusNews24Pagelle Juve Milan Primavera: i voti e i giudizi ai protagonisti del match valido per la ventiquattresima giornata del campionato 2024/25 Pagelle Juve Milan Primavera: i voti e i giudizi ai protagonisti del match valido per la ventiquattresima giornata del campionato 2024-2025. VOTI: ZELEZNY 6: di fatto non poteva molto sui tre gol presi, tradito anche da una deviazione della sua difesa sul 3-0 TURCO 6: fa la sua prestazione da quella parte, a più riprese si mette in proprio e cerca la fiammata sulla destra. 🔗juventusnews24.com

Pagelle Juve Atalanta Primavera: Vacca gioiello prezioso, Pagnucco ha grinta da vendere, i bianconeri hanno già il portiere del futuro – VOTI - di Redazione JuventusNews24Pagelle Juve Atalanta Primavera: i voti ai protagonisti del match, valido per la 32ª giornata di campionato 2024/25 Pagelle Juve Atalanta Primavera: i voti ai protagonisti del match, valido per la 32ª giornata di campionato 2024/25. TOP: Radu, Biliboc, Merola FLOP: Ripani Radu 7 – Altra grande partita del portiere bianconero che è nuovamente tra i migliori in campo. 🔗juventusnews24.com

Se ne parla anche su altri siti

LIVE MN - Primavera, Lazio-Milan (0-0): inizia la partita...; Lazio-Milan 2-2: Nuno Tavares un treno, Provedel a vuoto; Pagelle Lazio-Milan 2-2: Fonseca ancora bocciato. Leao e Theo…; Lazio-Milan 0-1, pagelle: Giroud bocciato, Pellegrini sciagurato. 🔗Cosa riportano altre fonti