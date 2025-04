Primavera – Napoli-Palermo 1-1 De Chiara 25? Vaccaro 33? | azzurri al terzo posto

Napoli Primavera 2 contro il Palermo, alla rete di De Chiara ha risposto Vaccaro: azzurri al terzo posto in classifica Si conclude con un pareggio la sfida tra il Napoli e il Palermo valida per la 28a giornata di Primavera 2. Gli azzurri sbloccano il risultato al minuto 25 con De Chiara, ben servito da Popovic. Il primo tempo è solido da parte dei padroni di casa, ma con il passare dei minuti, i rosanero trovano coraggio e al 33? realizzano una rete splendida con Vaccaro.Il numero 10 classe 2007 parte da metà campo, supera un paio di marcature, anche con una ruleta, per poi indirizzare il pallone all'incrocio dei pali. Fino ai minuti finali, la sfida vive di grande equilibrio con poche emozioni degne di nota, ma tutto cambia a pochi istanti dal triplice fischio.Napoli-Palermo Primavera 2: un pari che non fa male agli azzurriSono Borriello e Garofalo a costruire le occasioni migliori per il Napoli, ma nessuno dei due riesce a sfruttare le chance.

