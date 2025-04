Prima la lite poi le minacce armato di coltello | denunciato un 21enne a Portici

Portici, un 21enne ha minacciato un coetaneo con un coltello. Raggiunto dai carabinieri, è stato denunciato per porto abusivo di armi. Sequestrata l'arma. Leggi su Fanpage.it , unha minacciato un coetaneo con un. Raggiunto dai carabinieri, è statoper porto abusivo di armi. Sequestrata l'arma.

