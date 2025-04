Prima il tentato furto poi l’inseguimento | due 16enni incappucciati in fuga sull’auto rubata

tentato furto, lesioni personali e resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale: queste le accuse con cui sono stati arrestati due ragazzi di appena 16 anni a Pomezia. L’operazione è stata condotta dai carabinieri che hanno bloccato i due giovanissimi dopo un inseguimento in. Latinatoday.it - Prima il tentato furto poi l’inseguimento: due 16enni incappucciati in fuga sull’auto rubata Leggi su Latinatoday.it Ricettazione,, lesioni personali e resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale: queste le accuse con cui sono stati arrestati due ragazzi di appena 16 anni a Pomezia. L’operazione è stata condotta dai carabinieri che hanno bloccato i due giovanissimi dopo un inseguimento in.

