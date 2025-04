Prg di Fano al bivio dopo le analisi tecniche della Provincia

Fano. Giovedì scorso la Provincia ha trasmesso al Comune l'atteso parere di conformità, un documento articolato che si compone di 161 pagine di relazione tecnica e 133 pagine di decreto. Ed ora si aprono due possibili strade e "la scelta dipenderà dall'analisi tecnica che sarà condotta dall'ufficio Pianificazione – spiega il sindaco Luca Serfilippi – e dalle successive valutazioni politiche che faremo insieme a tutta la maggioranza".Serfilippi ricorda inoltre che "già dalle richieste di integrazioni formulate alla fine di ottobre era emerso chiaramente che il parere della Provincia avrebbe contenuto numerose prescrizioni". Il parere di conformità è uno snodo obbligato nel percorso di approvazione del Prg: si tratta della valutazione con cui l'ente Provinciale verifica che il Piano comunale rispetti gli strumenti di pianificazione sovracomunale – come il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) – e le normative regionali in materia di urbanistica e tutela ambientale.

