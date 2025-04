Prezzi Temu raddoppiati dai dazi di Trump | i più colpiti

dazi d’importazione imposti durante l’amministrazione Trump stanno avendo sui Prezzi di acquisto della piattaforma Temu negli Stati Uniti. L’analisi dimostra che, per una selezione di 14 articoli rappresentativi, i costi di importazione superano in molti casi il prezzo originale dei . Leggi su Periodicodaily.com (Adnkronos) – I recenti dati diffusi da Bloomberg mettono in evidenza l’effetto significativo che id’importazione imposti durante l’amministrazionestanno avendo suidi acquisto della piattaformanegli Stati Uniti. L’analisi dimostra che, per una selezione di 14 articoli rappresentativi, i costi di importazione superano in molti casi il prezzo originale dei .

