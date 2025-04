Previsto per il 30 aprile a Marina di Carrara l’arrivo della nave Ocean Viking

Carrara – È Previsto per mercoledì (30 aprile) alle 7 alla banchina Taliercio del porto di Marina di Carrara l'arrivo della nave Ocean Viking.L'imbarcazione della ong Sos Méditerranée sta facendo rotta verso lo scalo apuano con a bordo 126 persone soccorse nelle acque del Mediterraneo meridionale. Dalla banchina Taliercio i migranti saranno poi accompagnati al padiglione B del vicino complesso fieristico di Imm-Carrarafiere per il primo soccorso e le operazioni di riconoscimento.Dopo essere stati visitati e rifocillati tutti i migranti partiranno poi per strutture di accoglienza.Per la Ocean Viking sarà questa la quinta volta nel porto di Marina di Carrara dopo che vi era già approdata il 30 gennaio del 2023 e poi ancora il 12 giugno e il 13 luglio 2024 e il 13 aprile del 2025 complessivamente invece per lo scalo apuano il prossimo sarà il 16esimo sbarco, il secondo del 2025.

