Presunta aggressione fascista | il sindacalista è indagato per simulazione di reato

indagato dalla procura con l'accusa di simulazione di reato. Mura, davanti al pm Federico Manotti, avrebbe ammesso di aver inventato l'aggressione a sfondo politico che aveva denunciato lo scorso 15 aprile a Sestri Ponente. Genovatoday.it - Presunta aggressione fascista: il sindacalista è indagato per simulazione di reato Leggi su Genovatoday.it Fabiano Mura, segretario provinciale della Fillea Cgil di Genova, èdalla procura con l'accusa didi. Mura, davanti al pm Federico Manotti, avrebbe ammesso di aver inventato l'a sfondo politico che aveva denunciato lo scorso 15 aprile a Sestri Ponente.

