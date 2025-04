Presto a Milano farà caldo come in estate | cosa dicono le previsioni

caldo come in estate (o quasi), nonostante il calendario segni fine aprile. È quanto che succederà nei prossimi giorni a Milano, quando all’ombra della Madonnina le temperature saliranno fino ad arrivare a quota 29°C. È quello che prevedono per i prossimi. Milanotoday.it - Presto a Milano farà caldo come in estate: cosa dicono le previsioni Leggi su Milanotoday.it Sole, neanche una nuvola in cielo ein(o quasi), nonostante il calendario segni fine aprile. È quanto che succederà nei prossimi giorni a, quando all’ombra della Madonnina le temperature saliranno fino ad arrivare a quota 29°C. È quello che prevedono per i prossimi.

