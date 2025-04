Prestiti Juve 2024 25 | Muharemovic decisivo con il Sassuolo Biggi graffia col Como Primavera

Prestiti Juve 202425: Muharemovic decisivo con il Sassuolo, Biggi graffia col Como Primavera. Cosa è successo in questo ultimo weekendTanti i calciatori che figurano tra i Prestiti Juve. Il punto settimanale sulle loro prestazioni e la situazione completa e aggiornata, dalla Serie A alla Primavera.Juventus: i calciatori della prima squadra in prestito?Miretti (Genoa): attualmente fermo ai box per infortunioDjalo (Porto): è stato messo fuori rosa dal Porto per motivi disciplinariRugani (Ajax): ha giocato da titolare l’ultimo match pareggiato 1-1 in casa contro lo SpartaFacundo Gonzalez (Feyenoord): non ha preso parte all’ultimo match contro lo Zwolle.Kostic (Fenerbahce): parte titolare e viene sostituito a gara in corso rimediando anche un cartellino giallo contro il GaziantepArthur (Girona): altra buona prova da titolare con il Girona nel match pareggiato 1-1 in casa del LeganesJuventus Next Gen: i calciatori in prestitoGori (Spezia): gioca da titolare nel match pareggiato 2-2 in casa del FrosinoneNonge (Servette): il Servette tornerà in campo il 4 maggio contro il BasileaMuharemovic (Sassuolo): fornisce l’assist a Laurentie nel match vinto 2-0 a Cesena, sfornando nel complesso una buonissima prestazione. Juventusnews24.com - Prestiti Juve 2024/25: Muharemovic decisivo con il Sassuolo, Biggi graffia col Como Primavera Leggi su Juventusnews24.com 25:con ilcol. Cosa è successo in questo ultimo weekendTanti i calciatori che figurano tra i. Il punto settimanale sulle loro prestazioni e la situazione completa e aggiornata, dalla Serie A allantus: i calciatori della prima squadra in prestito?Miretti (Genoa): attualmente fermo ai box per infortunioDjalo (Porto): è stato messo fuori rosa dal Porto per motivi disciplinariRugani (Ajax): ha giocato da titolare l’ultimo match pareggiato 1-1 in casa contro lo SpartaFacundo Gonzalez (Feyenoord): non ha preso parte all’ultimo match contro lo Zwolle.Kostic (Fenerbahce): parte titolare e viene sostituito a gara in corso rimediando anche un cartellino giallo contro il GaziantepArthur (Girona): altra buona prova da titolare con il Girona nel match pareggiato 1-1 in casa del Leganesntus Next Gen: i calciatori in prestitoGori (Spezia): gioca da titolare nel match pareggiato 2-2 in casa del FrosinoneNonge (Servette): il Servette tornerà in campo il 4 maggio contro il Basilea): fornisce l’assist a Laurentie nel match vinto 2-0 a Cesena, sfornando nel complesso una buonissima prestazione.

