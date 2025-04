Prestazioni altalenanti per Barford e compagni | valutazioni e voti

Barford (29 minuti, 39 da 2, 24 da 3, 4 rimbalzi, 12 punti) Si batte con ardore, tra molti alti e bassi in attacco. Complessivamente non demerita. Voto 6Cassius WINSTON (25 minuti, 49 da 2, 16 da 3, 11 ai liberi, 1 rimbalzo, 2 recuperate, 1 persa, 10 assist, 12 punti) I consueti due falli immediati limitano lui e il potenziale offensivo della squadra. Alla distanza sigla una doppia-doppia, che però ha peso specifico relativo nell'economia della gara. Voto 5.5Mouhamed FAYE (21 minuti, 46 da 2, 36 ai liberi, 9 rimbalzi, 4 perse, 2 recuperate, 1 stoppata, 11 punti) Parte male, subendo molto. Cresce col passare dei minuti pareggiando in difesa il duello coi lunghi avversari. Voto 6Stephane GOMBAULD (11 minuti, 35 da 2, 01 ai liberi, 7 rimbalzi, 2 perse, 6 punti) Gli manca, logicamente, il ritmo gara, fa qualcosa di buono sotto le plance, ma complessivamente incide poco.

