Presentato Nubia Z70S Ultra | ora il sensore della fotocamera è grande 1 13

fotocamera compatta. C'è anche il tablet Pad Pro, con schermo da 11". Dday.it - Presentato Nubia Z70S Ultra: ora il sensore della fotocamera è grande 1/1,3" Leggi su Dday.it Con l'accessorio apposito si tiene in mano come unacompatta. C'è anche il tablet Pad Pro, con schermo da 11".

Cosa riportano altre fonti

Nubia Z70 Ultra a un super prezzo per l’Anniversario con i Saldi di Aliexpress - Nubia Z70 Ultra è tra le migliori offerte della promo "Anniversario con i Saldi" con cui AliExpress festeggia il 15° anniversario. L'articolo Nubia Z70 Ultra a un super prezzo per l’Anniversario con i Saldi di Aliexpress proviene da TuttoAndroid. 🔗tuttoandroid.net

Ultrà del Milan, violento pestaggio in un ristorante: “Devi morire” - Una violenta aggressione si è consumata l’11 maggio 2024 all’interno di un ristorante di Milano, trasformato in teatro di un brutale pestaggio di gruppo. Un uomo di nazionalità romena, nel tentativo di sfuggire a un agguato, si è rifugiato nel locale, ma è stato raggiunto da oltre dieci persone, tra cui Francesco Lucci, fratello di Luca Lucci, noto esponente del tifo organizzato. Le immagini mostrate nel processo, nato da un’inchiesta che ha portato a smantellare le curve di Milan e Inter, documentano la ferocia dell’assalto: la vittima viene prima spinta contro il muro, poi colpita al ... 🔗thesocialpost.it

Presentato a Miami la 18a edizione dell’Oscar dei Porti - MIAMI (STATI UNITI) (ITALPRESS) – E’ stato presentato ufficialmente questa mattina al Romina’s di Miami il Premio Oscar dei Porti, giunto alla sua diciottesima edizione. L’evento, che si terrà domani sera alle ore 20:00 nella storica Villa Versace a Miami Beach, sarà condotto per RAI Italia da DJ Onofri e dall’ex Miss Italia Gloria Zanin, volti noti e apprezzati dal pubblico internazionale. La conferenza ha visto la partecipazione congiunta di autorità portuali, artisti italiani e importanti personalità del cluster portuale italiano. 🔗unlimitednews.it

Se ne parla anche su altri siti

Presentato Nubia Z70S Ultra: ora il sensore della fotocamera è grande 1/1,3“; Nubia Z70S Ultra e Pad Pro ufficiali in Cina, a giorni anche in Italia: eccoli | Prezzi; Nubia lancia Z70S Ultra e Pad Pro: prezzi e dettagli; Nubia presenta Z70S Ultra e Pad Pro: innovazione in fotografia, gaming e produttività. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Nubia Z70S Ultra e Pad Pro ufficiali in Cina, a giorni anche in Italia: eccoli | Prezzi - Nubia ha presentato Z70S Ultra e Pad Pro, due novità che diventano ufficiali in Cina ma anche in Italia. Il primo è una versione leggermente rivista e aggiornata dello Z70 Ultra che è stato presentato ... 🔗hdblog.it

Nubia presenta Z70S Ultra e Pad Pro: innovazione in fotografia, gaming e produttività - Nubia presenta Z70S Ultra e Pad Pro: nuove tecnologie per fotografia, gaming e produttività. Lancio globale dal 13 maggio 2025. 🔗tech.everyeye.it

Nubia lancia Z70S Ultra e Pad Pro: prezzi e dettagli - Nubia ha presentato Z70S Ultra e Pad Pro, due dispositivi che puntano su fotografia, design full-screen e prestazioni di punta. Il nuovo flagship monta un sensore da 1/1.3, batteria da 6600mAh e tecno ... 🔗hwupgrade.it