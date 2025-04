Presentato all’81esima Mostra di Venezia Il Mohicano di Frédéric Farrucci con Alexis Manenti arriva nei cinema italiani

Venerdì in Gipsoteca sarà presentato il catalogo della mostra "A memoria di forma" - Pisa, 20 febbraio 2025 - Venerdì alle 16 alla Gipsoteca di Arte Antica dell’Università di Pisa sarà presentato il catalogo della mostra "A memoria di forma" di Caterina Sbrana e Gabriele Mallegni, a cura di Pietro Gaglianò con il comitato scientifico di Anna Anguissola e Chiara Tarantino e in corso fino al 1° Marzo. La mostra raccoglie otto opere della ricerca individuale e comune di Caterina Sbrana e Gabriele Mallegni, due artisti pisani con all’attivo mostre ed esperienze di ricerca internazionali, in dialogo con i modelli della collezione della Gipsoteca di Arte Antica dell’Università ... 🔗lanazione.it

Mostra del Cinema di Venezia, Leone d’Oro alla carriera a Werner Herzog - VENEZIA (ITALPRESS) – È stato attribuito al grande regista tedesco Werner Herzog (Aguirre, furore di Dio, Fitzcarraldo, Nosferatu-Il principe della notte) il Leone d’Oro alla carriera dell’82. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia (27 agosto – 6 settembre 2025). La decisione è stata presa dal Cda della Biennale, che ha fatto propria la proposta del Direttore artistico della Mostra, Alberto Barbera. 🔗unlimitednews.it

Alexander Payne presiederà la Giuria del Concorso alla 82ª Mostra del Cinema di Venezia - Il regista di “The Holdovers – Lezioni di vita” guiderà la Giuria del Concorso della 82ª Mostra del Cinema di Venezia, con l’incarico di assegnare il Leone d’oro e altri premi ufficiali. Venezia, 28 aprile 2025 – Sarà il regista statunitense Alexander Payne, autore del recente successo The Holdovers – Lezioni di vita, a presiedere la Giuria internazionale del Concorso alla 82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, in programma dal 27 agosto al 6 settembre 2025. 🔗puntomagazine.it

Mostra del Cinema di Venezia 2025, Alexander Payne presidente di giuria - Il regista e sceneggiatore, due volte Premio Oscar, guiderà il gruppo di esperti che assegnerà i premi dell'82esima edizione della rassegna che si svolgerà dal 27 agosto al 6 settembre ... 🔗tg24.sky.it