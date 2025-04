Prende fuoco corriera carica di studenti | nessun ferito

studenti di età compresa tra i 15 e i 17 anni, giunto all'altezza di via Corse ha accusato alcuni problemi. Il conducente, non. Padovaoggi.it - Prende fuoco corriera carica di studenti: nessun ferito Leggi su Padovaoggi.it Momenti di paura oggi 28 aprile qualche minuto prima delle 15 a Villa del Conte. Secondo quanto appreso un autobus della linea Busitalia con a bordo una trentina didi età compresa tra i 15 e i 17 anni, giunto all'altezza di via Corse ha accusato alcuni problemi. Il conducente, non.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Prende fuoco la canna fumaria: nessun ferito - Ieri sera 7 aprile all'ora di cena i vigili del fuoco sono interventi per un principio d'incendio di una canna fumaria di un'abitazione singola in via Marconi, a Tombolo nell'alta padovana. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Le squadre dei vigili del fuoco, accorse dal distaccamento volontario... 🔗padovaoggi.it

Todi, auto prende fuoco durante la marcia. E’ la terza in tre giorni - Todi (Perugia), 9 aprile 2025 – Paura a Todi intorno a mezzogiorno di mercoledì 9 aprile, in località Due Santi, quando il conducente di un’auto si è accorto che la vettura sulla quale viaggiava aveva preso fuoco. E’ subito scattata la richiesta di aiuto ai vigili del fuoco, che sono arrivati da Todi e hanno subito attaccato le fiamme, spegnendo l’incendio. Per fortuna non ci sono stati feriti: il conducente è riuscito ad accostare al lato della strada e a mettersi in sicurezza. 🔗lanazione.it

Paura a Nibionno, auto in marcia prende fuoco improvvisamente: il conducente accosta e si salva in extremis. Chiusa la Briantea - Nibionno (Lecco), 16 febbraio 2025 – Auto in fiamme sulla Statale Briantea a Nibionno. Il conducente del veicolo, una familiare, ha visto del fumo uscire dal vano motore mentre era in marcia, ha fatto in tempo solo ad accostare e scappare fuori dalla macchina che in pochi secondo è divampato un incendio. Il rogo è scoppiato intorno alle 11 lungo la 342 Lecco – Como. Sono subito intervenuti a sirene spiegare i vigili del fuoco a bordo di due autopombe serbatoio: i soccorritori hanno prima circoscritto le fiamme, che si stavano propagando anche ad alcune sterpaglie che crescono a bordo di quel ... 🔗ilgiorno.it

Se ne parla anche su altri siti

Prende fuoco corriera carica di studenti: nessun ferito; Lo scooter elettrico prende fuoco durante la ricarica, nella notte scoppia un incendio: morti mamma, papà e 4; Il cane morde il cavo della batteria per la ricarica del cellulare e scatena un incendio nell’appartamento; Cinghiale ferito dai cacciatori e inseguito dai cani carica tre persone che raccolgono le olive. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Prende fuoco corriera carica di studenti: nessun ferito - Sfiorata la tragedia oggi 28 aprile a Villa del Conte in via Corse. Un mezzo di Busitalia che stava trasportando trenta ragazzi di età compresa tra i 15 e i 17 anni ha accusato un guasto. L'autista l' ... 🔗padovaoggi.it

Grave incidente per un autobus, si ribalta e prende fuoco: le immagini - Autobus si ribalta e ha preso fuoco: le immagini Tra le vittime è stata identificata, come riportato da Thestar.com, una giovane studentessa del primo anno della scuola islamica Insan Cendekia ... 🔗msn.com

Autobus si schianta e prende fuoco, 22 vittime carbonizzate. Terribile incidente in Brasile. FOTO - Sono almeno 22 le vittime nello stato brasiliano sud-occidentale di Minas Gerais, dove un autobus si è schiantato e ha preso fuoco all'alba. Lo hanno reso noto i vigili del fuoco in un comunicato. 🔗msn.com