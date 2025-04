Premier League | il Liverpool è campione d’Inghilterra raggiunto il Manchester United a 20 successi

Liverpool la matematica vittoria della Premier League 202425. Un campionato dominato dalla squadra di Arne Slot, il quale all'esordio nella massima serie inglese ha messo in campo una macchina da guerra che non ha mai lasciato dubbi sull'esito finale. È la vittoria del tecnico olandese ma anche di Mohamed Salah, che a quasi 33 anni sta incontrando una seconda giovinezza: l'egiziano si è rivelato determinante con 28 gol e 18 assist fin qui, un bottino clamoroso che potrà anche essere rimpinguato nelle quattro gare che mancano alla fine del campionato.Ma è anche la vittoria che permette ai Reds di raggiungere a quota 20 successi il Manchester United: le due formazioni ora condividono il primato di squadre più titolate di Inghilterra, che negli ultimi 12 anni è stato appannaggio dei Red Devils (ultimo titolo vinto nel 201213). Leggi su Sportface.it Il rotondo successo per 5-1 contro il Tottenham ha regalato alla

Premier League, Liverpool campione per la 20esima volta - Tutto come previsto: il Liverpool batte nettamente il Tottenham per 5-1 e si laurea campione d’Inghilterra con quattro giornate di anticipo sulla fine del campionato. Per i Reds è il titolo numero 20 in Premier League, eguagliato il primato del Manchester United. Ad Anfield non sono mancate le emozioni, con il Tottenham che passa a sorpresa in vantaggio con Solanke dopo 12?. Il Liverpool però non si scompone e in meno di mezz’ora firma tre reti che di fatto sigillano il titolo. 🔗lapresse.it

Premier League, Tottenham ko 5-1 e Liverpool campione con 4 giornate d’anticipo - (Adnkronos) – Il Liverpool è campione d'Inghilterra con 4 giornate d'anticipo sulla conclusione della Premier League. I 'Reds' conquistano la matematica certezza del titolo grazie al successo casalingo ad Anfield Road sul Tottenham sconfitto con un netto 5-1. Al vantaggio degli 'Spurs' con Solanke al 12' replicano Diaz al 16' Mac Allister al 24', Gakpo […] L'articolo Premier League, Tottenham ko 5-1 e Liverpool campione con 4 giornate d’anticipo proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Premier League, Tottenham ko 5-1 e Liverpool campione con 4 giornate d’anticipo - (Adnkronos) – Il Liverpool è campione d'Inghilterra con 4 giornate d'anticipo sulla conclusione della Premier League. I 'Reds' conquistano la matematica certezza del titolo grazie al successo casalingo ad Anfield Road sul Tottenham sconfitto con un netto 5-1. Al vantaggio degli 'Spurs' con Solanke al 12' replicano Diaz al 16' Mac Allister al 24', Gakpo […] 🔗periodicodaily.com

Premier League, il Liverpool è campione d’Inghilterra per la ventesima volta - Una marcia trionfale che si è conclusa con quattro giornate d'anticipo: il Liverpool ha vinto la Premier League. Da Slot a Salah, i protagonisti della stagione e cosa è andato storto ... 🔗msn.com

Liverpool campione d’Inghilterra: Slot vince subito la Premier e la dedica a Klopp - Liverpool campione con il nuovo manager alla prima stagione, omaggiando una delle figure chiave dopo un trionfo che resterà nella storia. 🔗derbyderbyderby.it

Liverpool campione d'Inghilterra: i Reds vincono aritmeticamente la Premier League, l'Arsenal si arrende - Il Liverpool è aritmeticamente campione d'Inghilterra per la stagione 2024-25. Bastava un punto per conquistare la Premier League ma i Reds ... 🔗msn.com