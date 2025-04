Premiato il vigile del fuoco che salvò il giovane caduto nel Volturno

Questa mattina (28 aprile), presso la sede del Consiglio Regionale della Campania, si è svolta la cerimonia del premio "Raffaele Delcogliano" con la consegna degli attestati di benemerenza al personale appartenente ai vigili del fuoco, alla guardia di finanza e alla polizia di Stato, che si sono.

Riconoscimento al Vigile del Fuoco Massimiliano De Ciuceis: salvò padre e figli dispersi - Tempo di lettura: 2 minutiNella solenne cornice dell'Aula del Consiglio Regionale della Campania, si è tenuta questa mattina la Cerimonia commemorativa del 42° Anniversario dell'uccisione dell'Assessore regionale Raffaele Delcogliano e del suo autista Aldo Iermano, tragicamente vittime del terrorismo politico il 27 aprile 1982. Durante l'evento, organizzato ai sensi della Legge Regionale n. 18/2022, il Consiglio regionale ha conferito riconoscimenti a 12 uomini dello Stato che si sono distinti per coraggio, dedizione e spirito di servizio, in rappresentanza delle Forze dell'Ordine e del

