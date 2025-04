Prelemi Pierpaolo sbarca in Honduras il primo gesto di supporto di Giulia e Kian

Prelemi, Pierpaolo Pretelli torna in TV con una sorprendente avventura. ll dolce supporto di Giulia SalemiPrelemi, Pierpaolo Pretelli è pronto a rimettersi in gioco sul piccolo schermo con un nuovo progetto che ha già acceso l’entusiasmo dei fan. L’ex volto del Grande Fratello VIP è stato scelto come nuovo inviato della prossima edizione de L’Isola dei Famosi, in onda su Canale 5 condotta da Veronica Gentili. Pierpaolo dopo aver girato l’Italia portando a teatro il musical “Rocky Balboa” si appresta a ricoprire un ruolo inedito che segna un punto importante nel suo percorso televisivo.Leggi anche Helena Prestes lascia di stucco con una frecciatina: a chi è rivolta?Il dolce supporto social dell’imprenditrice digitalePretelli sbarcherà direttamente in Honduras dove seguirà personalmente tutte le sfide che dovranno affrontare tutti i naufraghi che presto inizieranno questa inedita avventura. 361magazine.com - Prelemi, Pierpaolo sbarca in Honduras, il primo gesto di supporto di Giulia e Kian Leggi su 361magazine.com Pretelli torna in TV con una sorprendente avventura. ll dolcediSalemiPretelli è pronto a rimettersi in gioco sul piccolo schermo con un nuovo progetto che ha già acceso l’entusiasmo dei fan. L’ex volto del Grande Fratello VIP è stato scelto come nuovo inviato della prossima edizione de L’Isola dei Famosi, in onda su Canale 5 condotta da Veronica Gentili.dopo aver girato l’Italia portando a teatro il musical “Rocky Balboa” si appresta a ricoprire un ruolo inedito che segna un punto importante nel suo percorso televisivo.Leggi anche Helena Prestes lascia di stucco con una frecciatina: a chi è rivolta?Il dolcesocial dell’imprenditrice digitalePretelli sbarcherà direttamente indove seguirà personalmente tutte le sfide che dovranno affrontare tutti i naufraghi che presto inizieranno questa inedita avventura.

Se ne parla anche su altri siti

Isola dei Famosi 2025, i primi concorrenti scatenano la polemica: ecco chi sbarca in Honduras - Dopo il ciclone mediatico del Grande Fratello e l’effimero entusiasmo generato da The Couple, Mediaset si prepara a riaccendere i riflettori sull’Honduras con una nuova stagione de L’Isola dei Famosi. Il ritorno del reality, previsto per maggio anche se senza una data ufficiale, avverrà in prima serata su Canale 5, questa volta con Veronica Gentili al timone. La conduttrice prende il posto lasciato da Vladimir Luxuria, in un’edizione che si preannuncia meno spettacolare di quanto il titolo lasci immaginare. 🔗tuttivip.it

Isola dei Famosi 2025, i primi concorrenti scatenano la polemica: ecco chi sbarca in Honduras - Dopo il ciclone mediatico del Grande Fratello e l’effimero entusiasmo generato da The Couple, Mediaset si prepara a riaccendere i riflettori sull’Honduras con una nuova stagione de L’Isola dei Famosi. Il ritorno del reality, previsto per maggio anche se senza una data ufficiale, avverrà in prima serata su Canale 5, questa volta con Veronica Gentili al timone. La conduttrice prende il posto lasciato da Vladimir Luxuria, in un’edizione che si preannuncia meno spettacolare di quanto il titolo lasci immaginare. 🔗tuttivip.it

Prelemi, Giulia: la dedica d’amore rivolta a Pierpaolo e Kian - Prelemi, Giulia condivide una romantica dedica d’amore rivolta a Pierpaolo e a Kian. Ecco le dolci parole Prelemi, Giulia e Pierpaolo sono diventati genitori del piccolo Kian lo scorso gennaio. La loro storia d’amore è sbocciata al grande fratello diversi anni fa e con l’arrivo del piccolo tutto magicamente si è impreziosito. Entrambi sono super impegnati con nuove avventure professionali e stanno ammaliando sempre di più i loro fan che continuano a seguirli e supportarli giorno dopo giorno. 🔗361magazine.com

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Isola dei famosi, in Honduras sbarca Karin Trentini, moglie di Riccardo Fogli | .it; Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, una cena per suggellare la pace. 🔗Ne parlano su altre fonti

Bomba sull’Isola dei Famosi: un’ex tronista pronta a sbarcare in Honduras - L’attesa cresce per la nuova edizione de L’Isola dei Famosi, e le prime indiscrezioni sul cast promettono scintille. Mediaset ha deciso di rinnovare completamente il format, affidando la conduzione a ... 🔗mondotv24.it

L'isola dei famosi 2025: ecco tutti i concorrenti pronti a sbarcare in Honduras - Si compone il cast de L'isola dei famosi 2025: 12 concorrenti sono già pronti a partire per l'Honduras ... Veronica Gentili - e un nuovo inviato - Pierpaolo Pretelli -, ma un'opinionista che ... 🔗movieplayer.it