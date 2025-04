Preghiere e silenzio Il sindaco Lepore | | Vicini alla famiglia

silenzio. La preghiera. La commemorazione. Il ricordo. alla Barca ieri è stata una giornata di dolore e lacrime per la scomparsa di Eddine Bader Essefi, morto a 19 anni dopo essere stato aggredito a più riprese e lasciato inerme sull’asfalto di via Colombi, dove è stato trovato dalla fidanzata intorno alle 22 del 25 aprile. Poi la corsa in ospedale e il decesso, intorno alla mezzanotte. Un episodio che ha sconvolto anche il sindaco Matteo Lepore che ieri pomeriggio, alle 16.30, ha partecipato al momento di raccoglimento durante la festa ’Il treno di primavera’. Proprio lì, in quel parco che fa da tramite tra i portici di piazza Giovanni XXIII e via Colombi. L’inizio e la fine della lite sfociata in tragedia. "Esprimiamo il cordoglio alla famiglia del ragazzo che è in Tunisia. Noi e la comunità islamica l’abbiamo raggiunta. Ilrestodelcarlino.it - Preghiere e silenzio. Il sindaco Lepore:: "Vicini alla famiglia" Leggi su Ilrestodelcarlino.it Un minuto di. La preghiera. La commemorazione. Il ricordo.Barca ieri è stata una giornata di dolore e lacrime per la scomparsa di Eddine Bader Essefi, morto a 19 anni dopo essere stato aggredito a più riprese e lasciato inerme sull’asfalto di via Colombi, dove è stato trovato dfidanzata intorno alle 22 del 25 aprile. Poi la corsa in ospedale e il decesso, intornomezzanotte. Un episodio che ha sconvolto anche ilMatteoche ieri pomeriggio, alle 16.30, ha partecipato al momento di raccoglimento durante la festa ’Il treno di primavera’. Proprio lì, in quel parco che fa da tramite tra i portici di piazza Giovanni XXIII e via Colombi. L’inizio e la fine della lite sfociata in tragedia. "Esprimiamo il cordogliodel ragazzo che è in Tunisia. Noi e la comunità islamica l’abbiamo raggiunta.

