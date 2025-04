Precipita nel vuoto mentre pota un albero | uomo in ospedale

uomo è caduto da un albero, facendo un volo di circa sei metri, mentre effettuava lavori di potatura. I soccorsiSul posto sono giunti i sanitari del 118, che lo hanno trasportato d’urgenza all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania per. Salernotoday.it - Precipita nel vuoto mentre pota un albero: uomo in ospedale Leggi su Salernotoday.it Si è temuto il peggio, oggi, a Rofrano, dove unè caduto da un, facendo un volo di circa sei metri,effettuava lavori ditura. I soccorsiSul posto sono giunti i sanitari del 118, che lo hanno trasportato d’urgenza all’“San Luca” di Vallo della Lucania per.

Ne parlano su altre fonti

Precipita nel vuoto mentre ripara un’antenna telefonica: grave - Prima il volo da un’altezza di 4-5 metri, poi la corsa al pronto soccorso. È stato trasportato in codice rosso al Niguarda l’operaio precipitato da un’antenna telefonica sul tetto di un condominio al civico 9 di via Benedetto Cacciatori a Milano (zona Baggio) nella mattinata di mercoledì 26 marzo... 🔗milanotoday.it

Precipita nel vuoto per decine di metri mentre è in videochiamata con l’amico: Beatrice Sgroia muore a 28 anni raccogliendo asparagi selvatici - Un passo falso, mosso mentre era in videochiamata con un amico. Così è morta Beatrice Sgroia, 28 anni, mentre raccoglieva asparagi selvatici. L’incidente è avvenuto nel Frusinate: la giovane, madre di due bambini e conosciuta a Veroli per il suo impegno nel servizio civile, è precipitata per dieci metri in una cava ed è morta sul colpo. L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio del 25 marzo, quando Beatrice ha deciso di approfittare della bella giornata per fare una passeggiata nella località Bagnara, sulle colline di Monte San Giovanni Campano. 🔗ilfattoquotidiano.it

Precipita nel vuoto per 60 metri mentre passeggia lungo un sentiero a Canzo: morto escursionista di 62 anni - Si chiamava Guido Valli l'escursionista di 62 anni morto oggi domenica 30 marzo ai Corni di Canzo (Como) dopo essere precipitato da una altezza di circa 60 metri. Stava camminando lungo un sentiero in quota.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Ne parlano su altre fonti

Precipita nel vuoto mentre pota un albero: uomo in ospedale; Cade dal tetto mentre pota un albero: volo di 4 metri per un giardiniere; Dramma sul lavoro a Padova: giardiniere cade da 5 metri mentre pota un albero; Fa un volo di 10 metri e cade in un silos: morto operaio di 41 anni. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne