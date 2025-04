Ppe a congresso nella Valencia post black out La sfida ai populismi

Valencia, 28 apr. (askanews) – La vigilia non poteva essere più surreale. Domani e dopodomani il Ppe celebrerà il suo congresso in una Valencia che oggi alle 12.31 è sprofondata, insieme a tutto il resto della penisola iberica, in un massiccio black out. Il caso vuole che nella stessa giornata la città ricordasse anche un tragico evento: esattamente sei mesi fa, infatti, la Dana si abbatteva sulla comunidad, causando morti e danni con cui ancora si fanno i conti. Per questo, inizialmente, si era ipotizzato di trasferire l'evento in un'altra città della Spagna, anche in considerazione delle annunciate proteste contro il presidente Carlos Mazòn, esponente dello stesso Partito popular. Nonostante tutto, e a dispetto delle difficoltà delle comunicazioni che si registrano fino a sera, l'appuntamento risulta comunque confermato.

Spagna, il blackout anche a Valencia durante il congresso del Ppe - Valencia (Spagna), 28 apr. (askanews) - Immagini da Valencia, alle prese con il vasto blackout che ha colpito la penisola iberica. Stazioni della metro chiuse, treni fermi, strade quasi deserte con i semafori spenti; a circolare solo tram e taxi che però non hanno collegamento per i pagamenti con il bancomat. In città è presente anche il ministro degli Esteri Antonio Tajani per un incontro con imprenditori italiani in Spagna e per il congresso del Partito popolare europeo (Ppe) a cui Forza Italia è affiliata.

Antonio Tajani presenta risoluzione per la competitività dell'Europa al Congresso Ppe di Valencia - Un patto 'per la competitività dell'Europa' da presentare al prossimo congresso del Ppe in programma a Valencia per il prossimo 30 aprile. E' questo l'obiettivo della risoluzione che domani il leader di FI e ministro degli Esteri Antonio Tajani presenterà al Consiglio nazionale del suo partito in programma a Roma. Il testo - di cui si è presa visione - è articolato in sette punti: 1) Una politica industriale europea che rafforzi il settore manifatturiero e stimoli la produttività; 2) Promuovere e proteggere le nostre esportazioni; 3) Uno shock per la semplificazione; 4) Ridurre il costo ...

I cittadini italiani in Spagna contattati dai consolati dopo il blackout, Tajani a Valencia per il congresso PPE - VALENCIA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Il ministro degli Esteri Antonio Tajani in queste ore è a Valencia per un incontro con imprenditori italiani in Spagna e per il congresso del Ppe. Con l'ambasciatore d'Italia è in contatto con i consolati a Madrid e Barcellona per seguire la situazione provocata dal blackout elettrico nazionale, secondo quanto fa sapere la Farnesina. I cittadini italiani sono stati contattati dai consolati d'Italia e dall'Unità di crisi da Roma con messaggi che potrebbero non essere stati ancora ricevuti sui telefoni cellulari.

