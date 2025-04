Pozzuoli | nuovo percorso all’Anfiteatro Flavio e XII edizione dell’International Jazz Day

nuovo percorso di fruizione dell’Anfiteatro Flavio di Pozzuoli a seguito della conclusione dell’intervento: “Anfiteatro Flavio – Interventi per il miglioramento dell’accessibilità e nuova fruizione – Pozzuoli – lavori di restauro e valorizzazione”, finanziato con risorse PON-FESR Cultura e Sviluppo 2014-2020 e completato a valere sul Programma Operativo di azione e coesione Complementare al PON.Seguirà, a partire dalle ore 17.00, Pozzuoli International Jazz Day #12 a cura di Jazz and Conversation Aps. L’evento gratuito ,organizzato con il sostegno del Parco archeologico dei Campi Flegrei e in collaborazione con: I-Jazz, Campi Flegrei Active, Fare Musica, prevede performance musicali lungo il nuovo percorso di visita e nell’arena con due momenti così articolati:Il primo, dalle 17:00 alle 18:00, con tre postazioni lungo il nuovo percorso di fruizione pedonale esterno all’arena a cui si accede liberamente e senza prenotazione, che guideranno il pubblico tra performance musicali e letture. Leggi su Ildenaro.it Mercoledì 30 aprile 2025 alle ore 16.30 sarà inaugurato ildi fruizione dell’Anfiteatrodia seguito della conclusione dell’intervento: “Anfiteatro– Interventi per il miglioramento dell’accessibilità e nuova fruizione –– lavori di restauro e valorizzazione”, finanziato con risorse PON-FESR Cultura e Sviluppo 2014-2020 e completato a valere sul Programma Operativo di azione e coesione Complementare al PON.Seguirà, a partire dalle ore 17.00,InternationalDay #12 a cura diand Conversation Aps. L’evento gratuito ,organizzato con il sostegno del Parco archeologico dei Campi Flegrei e in collaborazione con: I-, Campi Flegrei Active, Fare Musica, prevede performance musicali lungo ildi visita e nell’arena con due momenti così articolati:Il primo, dalle 17:00 alle 18:00, con tre postazioni lungo ildi fruizione pedonale esterno all’arena a cui si accede liberamente e senza prenotazione, che guideranno il pubblico tra performance musicali e letture.

