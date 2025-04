Potrebbe succedere a Papa Francesco il cardinale Luis Antonio Tagle è diventato famoso su Telegram e Youtube cantando Imagine di John Lennon

cardinale filippino Luis Antonio Tagle, 68 anni, è tra i candidati più accreditati alla successione di Papa Francesco. Leggi anche › 4 libri da leggere su Papa Francesco Spesso definito il “Bergoglio asiatico” per la sua empatia, vicinanza agli ultimi e spirito riformatore, Tagle ha conquistato grande seguito, anche online, grazie ai suoi interventi carismatici e socialmente impegnati, nonché con video come questo, pubblicato su Telegram e You Tube, in cui si esibisce come cantante riproponendo Imagine: uno dei brani più famosi al mondo dell’artista britannico John Lennon. «Immagina tutte le persone che vivono la vita in pace. Immagina tutte le persone che condividono tutto il mondo» due dei passaggi del testo. Iodonna.it - Potrebbe succedere a Papa Francesco, il cardinale Luis Antonio Tagle è diventato famoso su Telegram e Youtube cantando Imagine di John Lennon. Leggi su Iodonna.it Ilfilippino, 68 anni, è tra i candidati più accreditati alla successione di. Leggi anche › 4 libri da leggere suSpesso definito il “Bergoglio asiatico” per la sua empatia, vicinanza agli ultimi e spirito riformatore,ha conquistato grande seguito, anche online, grazie ai suoi interventi carismatici e socialmente impegnati, nonché con video come questo, pubblicato sue You Tube, in cui si esibisce come cantante riproponendo: uno dei brani più famosi al mondo dell’artista britannico. «Immagina tutte le persone che vivono la vita in pace. Immagina tutte le persone che condividono tutto il mondo» due dei passaggi del testo.

