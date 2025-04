Potrebbe esserci anche il Cesena stabilite le nuove date dei playoff | ecco quando iniziano

nuove date playoff e playout in seguito allo slittamento del termine del campionato, dovuto al rinvio della 34esima giornata. Ai playoff per la serie A Potrebbe partecipare anche il Cesena. Cesenatoday.it - Potrebbe esserci anche il Cesena, stabilite le nuove date dei playoff: ecco quando iniziano Leggi su Cesenatoday.it L’Assemblea della Lega B, riunita in modalità online con tutte le società presenti, ha deliberato lee playout in seguito allo slittamento del termine del campionato, dovuto al rinvio della 34esima giornata. Aiper la serie Apartecipareil

Aggiornamenti pubblicati da altri media

James Gunn condivide una foto con Zack Snyder, potrebbe esserci un suo ritorno alla DC? - James Gunn condivide una foto con Zack Snyder, potrebbe esserci un suo ritorno alla DC? Quando la Warner Bros. ha chiesto a Zack Snyder di rilasciare la Zack Snyder’s Justice League, è sembrato un miracolo. Per molto tempo, sembrava che la sua versione del film fosse destinata a rimanere per sempre inedita. Quando finalmente è arrivato su Max, il consenso generale è stato che era nettamente superiore alla versione cinematografica di Joss Whedon. 🔗cinefilos.it

Atalanta, per Lookman lavoro parziale in gruppo: potrebbe esserci martedì contro il Bruges - Bergamo, 16 febbraio 2025 – Aumentano le possibilità per l’Atalanta di riavere il bomber Ademola Lookman gia martedì sera nella cruciale e decisiva gara di ritorno dei playoff di Champions contro il Bruges, con il 2-1 dell’andata da rimontare. Questa mattina il 27enne attaccante anglo nigeriano ha svolto con il gruppo una seduta parziale dell’allenamento tenutosi al centro sportivo di Zingonia: quarto giorno di lavoro consecutivo con i compagni per il numero 11. 🔗sport.quotidiano.net

Psg-Liverpool, la grande sfida degli attacchi: Salah vs una squadra dove segnano tutti e dove potrebbe esserci posto anche per lui - L’analisi sulla sfida tra Psg-Liverpool che vedrà contrapposti l’attacco corale del club parigino a Mohamed Salah. I dettagli Stasera Psg-Liverpool è uno degli ottavi di finale di Champions League più suggestivi. Anche perché per i Reds significa mettere alla prova europea in una gara a eliminazione diretta tutta la rivoluzione “culturale” fatta in questa stagione […] 🔗calcionews24.com

Cosa riportano altre fonti

Potrebbe esserci anche il Cesena, stabilite le nuove date dei playoff: ecco quando iniziano. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media