Potabilità dell' acqua in aula l' Asp risponde | Solo un pozzo su tre idoneo al consumo umano da oggi

acqua a Messina è potabile o no? A voler rispondere alla questione oggi il consiglio comunale straordinario, convocato su richiesta della consigliera dem Antonella Russo. Chiamati a rispondere il sindaco Federico Basile, il cda dell'Amam e il direttore generale dell'Asp Giuseppe Cuccì presenti.

Potabilità dell'acqua, incontro tra sindaco e direttore Asp: "Confermata la qualità idrica immessa" - "Amam procede a periodici e costanti controlli sulla qualità delle acque attraverso laboratori riconosciuti da Asp che confermano la qualità delle acque immesse nella rete civica cittadina": a dirlo il sindaco Basile che ha incontrato il direttore generale dell'Asp Giuseppe Cucci dopo le accuse... 🔗messinatoday.it

Potabilità dell'acqua messinese, la richiesta: "Vogliamo il rimborso delle bollette da settembre ad oggi" - "Dopo aver scollegato i pozzi Briga1 e Briga2, perché insistere ad immettere nella rete cittadina l'acqua dei pozzi Busá, Cucinotta e Mili, che corrisponderebbe solo al 3% dell'intera disponibilità idrica giornaliera di Messina, continuando a far dichiarare non potabile l'acqua dell'intera... 🔗messinatoday.it

Sos crisi idrica, consiglio straordinario sulla potabilità dell'acqua ma alcune zone si svegliano già a secco - L’estate deve ancora arriva ma in alcune zone sembra già scattata l’emergenza che ha accompagnato quella trascorsa. Mentre oggi si riunisce il consiglio comunale sulla potabilità dell’acqua su richiesta di 15 consiglieri, la città si è svegliata in alcune zone con i rubinetti completamente a... 🔗messinatoday.it

