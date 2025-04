Postiglione il cartellone eventi | dal cammino di Sant’Elia al concerto de i Nomadi

Postiglione borgo del turismo sostenibile”.Postiglione (Sa). “Postiglione è il borgo italiano simbolo delle Aree Interne in continua crescita dove fare turismo sostenibile tutto l’anno è possibile grazie ad un ricco programma di iniziative culturali ed eventi di promozione e tutela del territorio e delle sue bellezze naturalistiche che anche per la stagione estiva 2025 prevedendo l’arrivo in paese di migliaia di presenze con numeri record”. Ad annunciarlo è il sindaco del Comune di Postiglione, Carmine Cennamo, che grazie ad un lavoro di programmazione turistica avviato da Palazzo di Città circa tre anni fa, quest’anno, a partire dal primo maggio, prevede l’arrivo nella cittadina di migliaia di visitatori e turisti. Ad aprire gli eventi, i cammini religiosi con la festa in onore di Sant’Elia che si svolgerà dal 1 al 4 maggio nel borgo di Postiglione dove ai momenti di fede, preghiera e processione che vedrà autorità religiose, fedeli e autorità civili percorrere il cammino di fede che dalla chiesa madre sita in piazza raggiungerà la Grotta di Sant’Elia in alta montagna, quest’ultima candidata al marchio europeo del patrimonio e luogo simbolo di cultura poiché inserita nell’elenco dei beni patrimonio immateriale culturale della Regione Campania, si alterneranno momenti di convivialità come la distribuzione gratuita del panino con la frittata di asparagi al pubblico e musica popolare con canti antichi mariani. Leggi su Puntomagazine.it Il sindaco Cennamo –”borgo del turismo sostenibile”.(Sa). “è il borgo italiano simbolo delle Aree Interne in continua crescita dove fare turismo sostenibile tutto l’anno è possibile grazie ad un ricco programma di iniziative culturali eddi promozione e tutela del territorio e delle sue bellezze naturalistiche che anche per la stagione estiva 2025 prevedendo l’arrivo in paese di migliaia di presenze con numeri record”. Ad annunciarlo è il sindaco del Comune di, Carmine Cennamo, che grazie ad un lavoro di programmazione turistica avviato da Palazzo di Città circa tre anni fa, quest’anno, a partire dal primo maggio, prevede l’arrivo nella cittadina di migliaia di visitatori e turisti. Ad aprire gli, i cammini religiosi con la festa in onore diche si svolgerà dal 1 al 4 maggio nel borgo didove ai momenti di fede, preghiera e processione che vedrà autorità religiose, fedeli e autorità civili percorrere ildi fede che dalla chiesa madre sita in piazza raggiungerà la Grotta diin alta montagna, quest’ultima candidata al marchio europeo del patrimonio e luogo simbolo di cultura poiché inserita nell’elenco dei beni patrimonio immateriale culturale della Regione Campania, si alterneranno momenti di convivialità come la distribuzione gratuita del panino con la frittata di asparagi al pubblico e musica popolare con canti antichi mariani.

Approfondimenti da altre fonti

Postiglione, il cartellone eventi: dal cammino di Sant’Elia al concerto de i Nomadi - Tempo di lettura: 4 minuti“Postiglione è il borgo italiano simbolo delle Aree Interne in continua crescita dove fare turismo sostenibile tutto l’anno è possibile grazie ad un ricco programma di iniziative culturali ed eventi di promozione e tutela del territorio e delle sue bellezze naturalistiche che anche per la stagione estiva 2025 prevedendo l’arrivo in paese di migliaia di presenze con numeri record”. 🔗anteprima24.it

Un cammino lungo 140 anni. Festa con eventi e un sito dedicato - Il Resto del Carlino compie 140 anni. Parliamo di 140 anni di pagine scritte insieme. Per questo sono tanti i partner commerciali che hanno voluto festeggiare questo compleanno, mentre diversi comuni hanno dato il patrocinio per ricordare l’importanza di un lungo cammino che racconta ogni giorno chi siamo. Per le 140 candeline del Carlino sono tante le iniziative messe in campo: un tour nelle città di Emilia-Romagna e Marche, un magazine da collezione di 128 pagine con interviste, approfondimenti, commenti e questo secondo inserto speciale di 40 pagine che racconta il rapporto tra il ... 🔗ilrestodelcarlino.it

Eventi per il ponte del 25 aprile, che confusione! La proloco: "Creato un cartellone senza consultarci" - Eventi per il ponte del 25 aprile, che confusione! Il Comune di Viterbo ha messo insieme le iniziative previste in città da venerdì a domenica in un cartellone di tre giorni dal titolo "Aspettando San Pellegrino in Fiore". Un fine settimana di appuntamenti floreali, mostre, mercatini e visite... 🔗viterbotoday.it

Se ne parla anche su altri siti

Postiglione, ecco il cartellone eventi: dal cammino di Sant’Elia al concerto de i Nomadi; Postiglione il cartellone eventi | dal cammino di Sant’Elia al concerto de i Nomadi. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Postiglione, il cartellone eventi: dal cammino di Sant’Elia al concerto de i Nomad - “Postiglione è il borgo italiano simbolo delle Aree Interne in continua crescita dove fare turismo sostenibile tutto l’anno ... 🔗reportweb.tv

Postiglione, ecco il cartellone eventi: dal cammino di Sant’Elia al concerto de i Nomadi - Il borgo simbolo delle Aree Interne si prepara ad accogliere migliaia di visitatori con un programma che spazia dalla fede all'enogastronomia, dalla musica all'outdoor. 🔗infocilento.it