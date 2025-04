Portuali Dorica retrocede in Eccellenza dopo il pareggio con Urbania

Urbania1Portuali1: Stafoggia, Temellini, Sema (39' s.t. Andreoni, Dal Compare, Mensà (8' s.t. Diene), Lani (26' s.t. Torcolacci), Carnesecchi, Rivi (8' s.t. Franca), Sarli, Nunez (43' s.t. Monachesi). All. LilliPortuali D.: Agostinelli, Ragni (23' s.t. Tavoni F.), Lucesoli, Catalani (39' s.t. Fabiani), Savini (35' s.t. Trabelsi), Candolfi, Guzzini, Sassaroli, Gioacchini (16' s.t. Pangrazi), De Marco, Altieri (16' s.t. Franco). All. CeccarelliArbitro: Bardi di MacerataReti: Guzzini 19' s.t., Nunez 28' s.t. (rigore)Note: ammoniti Ragni, PaoliSi conclude dopo appena un anno l'avventura del Portuali Dorica in Eccellenza. Il pareggio in casa dell'Urbania costringe i dorici alla retrocessione. Per la squadra di mister Lilli si tratta di un risultato dal sapore amaro, come gran parte del 2025 durantino che però non cancella la grande gioia della vittoria storica di Coppa Italia.

