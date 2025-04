Portici minaccia un giovane con un coltello | 21enne denunciato

Portici. Tutto è partito da una lite nell’ambito della quale uno dei partecipanti estrae un coltello a scatto da 15 centimetri. Ad evitare il peggio il tempestivo arrivo dei CarabinieriMovida in zona Granatello, abituale ritrovo di centinaia di giovani di Portici. Ai carabinieri della sezione radiomobile di Torre Del Greco arrivano voci di uno strano fermento.C’è stata una lite tra alcuni ragazzi e uno di questi avrebbe estratto un coltello. Non sono lontani, la zona è sempre presidiata, specie nel fine settimana grazie ai controlli disposti dalla Compagnia torrese.Arrivati nel caratteristico porticciolo, i militari scoprono che un 19enne è stato appena minacciato da un 21enne di Poggioreale armato di coltello.Il motivo non è chiaro ma tutto lascia pensare che dietro ci siano motivazioni banali. Leggi su Puntomagazine.it . Tutto è partito da una lite nell’ambito della quale uno dei partecipanti estrae una scatto da 15 centimetri. Ad evitare il peggio il tempestivo arrivo dei CarabinieriMovida in zona Granatello, abituale ritrovo di centinaia di giovani di. Ai carabinieri della sezione radiomobile di Torre Del Greco arrivano voci di uno strano fermento.C’è stata una lite tra alcuni ragazzi e uno di questi avrebbe estratto un. Non sono lontani, la zona è sempre presidiata, specie nel fine settimana grazie ai controlli disposti dalla Compagnia torrese.Arrivati nel caratteristico porticciolo, i militari scoprono che un 19enne è stato appenato da undi Poggioreale armato di.Il motivo non è chiaro ma tutto lascia pensare che dietro ci siano motivazioni banali.

