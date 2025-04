Porte aperte nei rifugi Lunghe file per entrare in piazza Aranci e Ram grazie ai volontari

rifugio antiaereo di piazza Aranci e quello della Martana (rimasti chiusi il 25 e 26 aprile "in segno di rispetto per il lutto nazionale", recitava il cartello apposto dal Comune). Una decisione contestata da molti, tra i quali anche Nicola Del Vecchio, segretario Cgil Massa Carrara: "Sono tra coloro che si sono indignati per la decisione del sindaco di Massa di chiudere il rifugio antiaereo di piazza Aranci il 25 aprile, giorno della Festa della Liberazione dal nazifascismo. Sono indignato si, ma non stupito. Persiani fa esattamente quello che ha fatto la destra in tutto il Paese, a partire dal Governo nazionale: ha tentato di svilire la giornata più importante del calendario laico italiano, usando, strumentalmente, la morte di Papa Francesco.

