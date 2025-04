Portavoce Esteri Cina e USA non sono impegnati in consultazioni o negoziati su dazi

sono state conversazioni telefoniche tra i capi di Stato di Cina e Stati Uniti e le due parti non hanno tenuto consultazioni o negoziati sui dazi, ha dichiarato oggi un Portavoce del ministero cinese degli Esteri. Agenzia Xinhua Romadailynews.it - Portavoce Esteri, Cina e USA non sono impegnati in consultazioni o negoziati su dazi Leggi su Romadailynews.it Di recente non cistate conversazioni telefoniche tra i capi di Stato die Stati Uniti e le due parti non hanno tenutosui, ha dichiarato oggi undel ministero cinese degli. Agenzia Xinhua

