Ponzano Calcio | contro il Paese il play out salvezza di Prima Categoria

play out. Il Ponzano chiude la stagione regolare battuto per 4-0 dalla Fulgor Trevignano schierando una formazione mista tra Juniores e Allievi. Gli uomini di Varaschin erano comunque già sicuri di disputare la poule salvezza e attendevano. Trevisotoday.it - Ponzano Calcio: contro il Paese il play out salvezza di Prima Categoria Leggi su Trevisotoday.it Una sconfitta indolore che non pregiudica l'accesso aiout. Ilchiude la stagione regolare battuto per 4-0 dalla Fulgor Trevignano schierando una formazione mista tra Juniores e Allievi. Gli uomini di Varaschin erano comunque già sicuri di disputare la poulee attendevano.

