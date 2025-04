Ponte del 1 Maggio sole protagonista ma occhio ai temporali di domenica

Ponte del 1° Maggio 2025 si preannuncia caratterizzato da condizioni meteorologiche favorevoli su gran parte della Penisola Italiana, grazie all'influenza di un promontorio anticiclonico alimentato da correnti subtropicali e azzorriane.? ?Questo scenario garantirà giornate di sole prevalente, temperature elevate e una sostanziale assenza di precipitazioni fino a buona parte del fine settimana.?? ?La giornata di giovedì 1° Maggio sarà dominata da cieli sereni e temperature primaverili che, in alcune aree interne del Centro-Sud, potrebbero raggiungere picchi di 2728°C.? ?Situazione simile anche sulle principali città, con Roma, Firenze, Napoli e Bari attese su valori superiori alla media stagionale.?? ?Nella giornata di venerdì 2 Maggio, l'alta pressione si consoliderà ulteriormente: i cieli resteranno limpidi ovunque, salvo locali annuvolamenti diurni sui rilievi alpini e appenninici, fenomeni comunque sterili e senza conseguenze. Abruzzo24ore.tv - Ponte del 1° Maggio, sole protagonista ma occhio ai temporali di domenica Leggi su Abruzzo24ore.tv Roma - ?Ildel 1°2025 si preannuncia caratterizzato da condizioni meteorologiche favorevoli su gran parte della Penisola Italiana, grazie all'influenza di un promontorio anticiclonico alimentato da correnti subtropicali e azzorriane.? ?Questo scenario garantirà giornate diprevalente, temperature elevate e una sostanziale assenza di precipitazioni fino a buona parte del fine settimana.?? ?La giornata di giovedì 1°sarà dominata da cieli sereni e temperature primaverili che, in alcune aree interne del Centro-Sud, potrebbero raggiungere picchi di 2728°C.? ?Situazione simile anche sulle principali città, con Roma, Firenze, Napoli e Bari attese su valori superiori alla media stagionale.?? ?Nella giornata di venerdì 2, l'alta pressione si consoliderà ulteriormente: i cieli resteranno limpidi ovunque, salvo locali annuvolamenti diurni sui rilievi alpini e appenninici, fenomeni comunque sterili e senza conseguenze.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Arriva l’anticiclone, ponte del 1 maggio con sole e caldo: le previsioni meteo - (Adnkronos) – Dopo piogge e temporali, uno sprazzo d'estate arriva sull'Italia con l'anticiclone africano, in tempo per il ponte del 1 maggio. Ma prima della svolta, una perturbazione atlantica attraverserà il Paese. Sono queste le previsioni meteo degli esperti per la giornata di oggi, 26 aprile, e per i giorni a venire. Mattia Gussoni, meteorologo di […] 🔗periodicodaily.com

Meteo, assaggio d'estate: sole per il ponte del Primo Maggio, attese punte di 30 C°. Le previsioni della settimana - Dopo un mese di aprile piovoso e instabile, quello di maggio 2025, che è considerato il primo mese del semestre caldo, si apre con un assaggio di estate. Le temperature... 🔗leggo.it

Arriva l’anticiclone, ponte del 1 maggio con sole e caldo: le previsioni meteo - (Adnkronos) – Dopo piogge e temporali, uno sprazzo d'estate arriva sull'Italia con l'anticiclone africano, in tempo per il ponte del 1 maggio. Ma prima della svolta, una perturbazione atlantica attraverserà il Paese. Sono queste le previsioni meteo degli esperti per la giornata di oggi, 26 aprile, e per i giorni a venire. Mattia Gussoni, meteorologo di […] L'articolo Arriva l’anticiclone, ponte del 1 maggio con sole e caldo: le previsioni meteo proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Le notizie più recenti da fonti esterne

Che tempo farà a Como durante il lungo ponte del 1° maggio; Previsioni meteo oggi e ponte 1 maggio: dopo i temporali arriva il sole, ecco quando; Meteo - Ponte del 1° Maggio col il sole protagonista ma domenica qualche incertezza. Aggiornamento; SOLE e CALDO sul ponte del Primo Maggio, poi tornerà il MALTEMPO. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Meteo – Ponte del 1 Maggio con rimonta dell’anticiclone africano, tanto sole e clima quasi estivo in Italia - Meteo - Ponte del 1 Maggio con tempo stabile in Italia con tanto sole da Nord a Sud e con temperature in rialzo su valori quasi estivi ... 🔗centrometeoitaliano.it

Ponte del 1° Maggio: primo caldo fuori stagione. Punte fino a 28-30°C. Ecco dove - Il mese di maggio esordirà instile quasi estivo per l'Italia grazie all'affermazione sul bacino centrale del Mediterraneo diun robusto campo di ... 🔗notizie.tiscali.it

Arriva l'anticiclone, ponte del 1 maggio con sole e caldo: le previsioni meteo - (Adnkronos) - Dopo piogge e temporali, uno sprazzo d'estate arriva sull'Italia con l'anticiclone africano, in tempo per il ponte del 1 maggio. Ma prima della svolta, una perturbazione atlantica attrav ... 🔗msn.com