mete più ricercate online dagli italiani dove trascorrere qualche giorno nei ponti del 25 aprile e del 1 maggio. Telepass, azienda del Gruppo Mundys e leader nel settore del telepedaggio e della mobilità integrata, ha infatti commissionato a Seed Digital, agenzia specializzata in digital marketing, un’analisi delle ricerche effettuate sul web per individuare le tendenze di ricerca legate ai ponti primaverili del 25 aprile e del 1° maggio 2025. Il confronto tra i dati raccolti nei due periodi analizzati (giugno 2023 – marzo 2024 versus giugno 2024 – marzo 2025) evidenzia non solo la spiccata propensione alla pianificazione da parte dei viaggiatori italiani – confermata da un incremento del 7% nelle ricerche, che superano il milione – ma anche una marcata preferenza per le destinazioni nazionali (l’87% delle ricerche) e una notevole flessibilità nelle modalità di spostamento. Quotidiano.net - Ponte del 1 maggio: la top ten delle mete più gettonate Leggi su Quotidiano.net Roma, 17 aprile 2025 – Prima Ischia, poi Roma seguita da Rimini. Sono lepiù ricercate online dagli italiani dove trascorrere qualche giorno nei ponti del 25 aprile e del 1. Telepass, azienda del Gruppo Mundys e leader nel settore del telepedaggio e della mobilità integrata, ha infatti commissionato a Seed Digital, agenzia specializzata in digital marketing, un’analisiricerche effettuate sul web per individuare le tendenze di ricerca legate ai ponti primaverili del 25 aprile e del 1°2025. Il confronto tra i dati raccolti nei due periodi analizzati (giugno 2023 – marzo 2024 versus giugno 2024 – marzo 2025) evidenzia non solo la spiccata propensione alla pianificazione da parte dei viaggiatori italiani – confermata da un incremento del 7% nelle ricerche, che superano il milione – ma anche una marcata preferenza per le destinazioni nazionali (l’87%ricerche) e una notevole flessibilità nelle modalità di spostamento.

